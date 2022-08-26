電商產業明星股 富邦媒、網家、91APP

時序進入下半年，電商產業旺季到，但挑戰卻也不少。雖然近兩年疫情帶動線上消費滲透率快速增加，台灣B2C電商市場仍有相當大的成長空間，但補貼戰仍然激烈，加上原物料與運費齊漲，連帶影響營運。此外，市場大者大者恆大態勢底定，對中小型電商將更辛苦。業者直言，這兩年的電商競爭比過去任何一個時間點都還要激烈，預期今年第三季、第四季電商市場競爭更為激烈。

富邦媒 全年營收拚千億

富邦媒（8454）上半年無懼通膨，獲利繳出好成績，營業利益20.6億元，年成長5.7％，歸屬於母公司稅後盈餘16.6億元，每股盈餘為7.59元，為電商同業中最高。展望下半年，富邦媒表示，節慶商機加上暑期商機帶動，將有望帶旺營運。此外，第四季邁入傳統零售旺季，預期今年營收、獲利將有望持續成長。

富邦媒認為，台灣電商滲透率仍低，未來成長空間仍大，今年強化自建物流佈局，今年自有物流比例將增加至25％，擴大營運。倉庫部分，預期今年倉庫空間將較去年成長逾三成，今年第三季物流時間將從原本的五小時縮短至三小時。此外，南部自動化物流中心預計將在2023年完工，同時也增加中南部衛星倉數量，將有望帶中南部營收。累計富邦媒今年前七個月營收560億元，全年將朝千億營收邁進。

網家 營運拚先蹲後跳

網路家庭（8044）近期營運陷低谷，第二季本業轉虧，但同時也有好消息，金融科技、Marketplace持續貢獻獲利，以及近期重新推出聯名卡，擴大與銀行／電信業者的合作，加上A7物流中心將於第四季上線，雖然短期內不會貢獻營收，但就長期來看，預期將為網家帶來正面影響。

法人表示，網家未來以獲利為導向、營運拚六個月內毛利率改善、實現獲利虧轉盈，同時也積極樽節、減少補貼，並透過組織瘦身、處理不良轉投資，力拚營運先蹲後跳。

91APP 受惠D2C趨勢崛起

91APP-KY（674）董事長何英圻表示，台灣電商發展至今，從C2C到B2C，再到現在的D2C趨勢明確，預期未來電商將成為各行各業的基本配備，也將帶動91APP營運向上。

以91APP今年營運動能來看，主要有三大動能，一是既有服務與客戶持續成長，第二則是與跨產業夥伴如ERP業者、POS業者、廣告服務商等策略結盟。此外，今年91APP也首度切入餐飲電商領域，瞄準中大型餐飲業品牌實體與線上通路整合，包括訂位、外帶、外送等各種消費場景，不過這一塊業務尚未對營收產生較大貢獻，預期今年底前將簽下數家餐飲品牌，未來將陸續成為新的營運動能。