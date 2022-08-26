被動元件產業明星股 國巨、富致、日電貿

受到通貨膨脹影響消費者信心，加上俄烏戰爭、第二季中國大陸封城等利空襲擊，消費性電子需求走弱，被動元件產業自2021年第四季開始領先半導體產業步入庫存調整階段，標準型產品因大量應用在手機、筆電、TV、平板等消費性產品上，成為庫存去化重心；惟因被動元件上游材料、運輸成本高漲，標準品雖然供給大於需求，價格呈現緩跌，大幅度降價的情況不明顯。

業界原預期標準品的庫存消化拉長至9月，然而需求持續疲軟，目前業界看標準品庫存消化恐二度延長至2023年第一季，僅高階應用如汽車、5G、工業應用、醫療等需求穩健，日系大廠太陽誘電為蘋果供應鏈，同時也是車電大廠，日前宣布調降2022年7~9月稼動率，預計從95％下調至85％，成為旺季減產第一槍，儘管太陽誘電仍維持今年度財測，但是太陽誘電股價仍受到拖累，一度大跌。

國巨 二度執行庫藏股穩軍心

國巨（2327）正值庫藏股執行階段，2022年已經二度執行庫藏股，第二度庫藏股預計買回1.1萬張，預計買回張數為前一次庫藏股的二倍，2022年以來，累計已經投入逾30億元買回自家股票，支撐國巨股價站穩300元整數大關。

國巨7月營收持續站穩百億，以104.1億元寫下史上單月營收第五高的成績單，僅月減2.6％、年增6.5％，為連續第五個月繳百億月營收成績單；國巨2022年上半年賺逾2個股本，今年將穩居類股每股獲利王。

富致 法人估今年獲利仍看4元

富致（6642）第二季獲利5,100萬元與第一季相當，並年增37.84％，每股稅後純益1.37元。上半年獲利1.02億元，年增39.7％，每股稅後純益2.73元，雖然下半年景氣逆風，不過法人估計，富致2022年每股盈餘仍可守住4元。

富致第二季毛利率守住50％，連續第六季站穩5字頭，不過相比於第一季及2021年同期雙雙下滑，富致表示，主要是景氣走弱，訂單能見度大減，第二季的產線稼動率僅80％，產能未達滿載影響產品單位成本所致。

日電貿 第三季業外獲利有潛力

日電貿（3090）第三季可望因偉詮電公開收購陞達科逾半股權，而讓其業外獲利大補。

偉詮電公開收購陞達科逾半股權，陞達科第一大股東日電貿因持股達45.33％，持股張數13,619張，由於日電貿持股成本僅22.97元，若參與應賣，對其業外獲利大補。

根據日電貿年報揭露的資料，持有陞達科的成本逾3億元，持有張數13,619張，持股比率高達45.33％，為陞達科第一大股東，以偉詮電宣布公開收購價位72.9元計算，日電貿持有陞達科的市值直逼10億元，潛在處分利益則高達6.8億元，以日電貿目前資本額17.9億元計算，EPS最高可挹注日電貿3.81元，甚至超越本業獲利。