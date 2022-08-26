印刷電路板產業明星股 南電、臻鼎-KY、華通

儘管進入第三季傳統電子旺季，但戰爭、通膨、升息等不確定因素干擾下，市場氛圍越來越保守，需求下修、庫存調整等雜音頻傳，甚至已有業者坦言第三季恐旺季不旺。比起已經下修的手機、電腦等消費性應用，伺服器、車用電子，以及進入拉貨旺季的蘋果新品，算是相對有撐的題材。

業者表示，網路速度提升、資料流量放大，網通、伺服器類產品在此趨勢下，需求一直不看淡，預期伺服器雖然未像先前強勁，但需求還算有撐。

車用電子方面，業者認為，由於缺料干擾尚未解除，導致終端庫存極低，目前仍呈現需求大於供給的狀態，只要車廠料一齊就會盡力拉貨生產，因此下半年車用電子相關供應鏈仍算熱絡。

蘋果新品部分，首批新品拉貨也都如期進行，主要觀察點在正式上市後的銷售狀況，若不如預期才會有所調整。

南電 挑戰四率四升目標不變

南電（8046）搭上ABF載板熱潮，近年營運穩健成長，不畏中國封控、台灣疫情嚴峻、市場雜音等干擾，第二季仍繳出毛利率39.13％、營業利益率35.44％、稅前淨利率40.02％、稅後淨利率32.03％，連續9季四率四升的亮眼業績。

展望下半年公司表示，大環境不利因素干擾下，成熟製程產品、NB／PC消費類產品確實需求有所影響，但受惠近年來公司在客戶及產品的多元化有成，預期影響不算太大，且今年主要成長的動能的網通、車用電子、HPC，仍看好具有成長空間，整體來看ABF市況依舊不錯，挑戰四率四升的目標亦不變。

臻鼎-KY 全產品線維持成長

臻鼎-KY（4958）進攻IC載板產業逐漸展露頭角，上半年不受傳統淡季及市場波動影響，營收、獲利均繳出顯著的成長，展望下半年，迎接美系新品備貨旺季，以及載板新產能如期開出，公司對下半年營運持正面看法。

市場變數多導致客戶端需求也發生變化，但臻鼎做為全球PCB龍頭，與全球一線大廠合作，公司表示未看到明顯雜音，且各個產品線都將維持成長的表現，2022全年營收可望達雙位數成長，且獲利成長幅度大於營收。另外，2021年臻鼎在全球PCB市占率達6.8％，公司目標2030年要超過10％。

華通 雙題材H2季季增

華通（2313）受惠美系手機大廠進入備貨旺季，各產線包括HDI、FPCB、RFPCB、SMT等稼動率均提升至旺季水準，因應需求，華通惠州軟板、重慶HDI新產能均已到位，搭配美系客戶多樣新品拉貨，如手機、筆電、平板等，新產品、新產能同時挹注下，法人樂看該公司下半年將維持季季增態勢。

華通今年營運另一亮點在低軌道衛星產品穩及成長，做為SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，跟隨客戶需求增溫，公司也在去瓶頸以擴充產能因應。

此外，華通憑藉在衛星用板的豐富經驗及技術領先能力，也迎來其他客戶尋求合作，受惠低軌衛星產業持續成長、大廠積極布局，華通將在此趨勢中持續受惠。