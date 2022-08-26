工業電腦產業明星股 樺漢、振樺電、維田

工業電腦（IPC）受惠缺料問題緩解，業者普遍預期下半年業績將優於上半年。整體來看，歐美地區系統整合商（SI）及大客戶訂單動能維持暢旺，在出貨動能提升下，第三季營運可望逐月向上，且毛利率預期回到相對穩定水位，有助獲利表現。

展望後市，業者認為，從系統整合商及主要客戶釋出訂單來看，並未明顯受到通膨衝擊，包括零售、博弈遞延換機需求，以及智慧工廠、基建商機挹注下，訂單能見度仍高，部分新專案合作甚至已排到明年，短線先觀察中國大陸軍演對產品報關出貨進度是否造成進一步影響，但對於終端需求將不會造成太大影響。

樺漢 打造獲利第四支腳

樺漢（6414）除了三大事業體在手訂單暢旺，今年營收、獲利將有雙位數成長之外。因應未來產業布局，樺漢積極拓展「雲地整合事業」為第四大事業體，將率先布局工業與淨零元宇宙，透過軟硬體技術與Google Cloud進行雲地整合，鎖定全球各產業企業，推出包括智慧建築、智慧雲平台等「節能減耗、淨零減碳」，可望自明年起逐步堆疊企業訂閱式服務收入。

此外，樺漢持有27.6％的重要子公司Kontron AG為深耕IoT技術領域發展，將通過出售部分IT Service業務予VINCI Energies S.A.，預估Kontron AG處分利益1.92億歐元，以目前進度來看，最快有機會於2022年年底至2023年年初完成相關後續作業。

振樺電 零售商機點火

振樺電（8114） 受惠商業物聯網（CIoT）自後疫情時代持續復甦，以及物聯網基礎建設因料況稍有舒緩，營運與獲利結構改善，累計上半年EPS達6.13元，創下同期新高紀錄，展現成長轉型成果。

展望後市，振樺電在手訂單量能豐沛健康，終端應用廣泛多元，客戶分散平衡，公司看好在輪動的產業景氣循環中，對於下半年成長動能抱持審慎樂觀態度。中長期而言，集團雙引擎成長平台就緒，助益獲利結構。

維田 搶占智慧醫療版圖

維田（6570）因應智慧醫療趨勢，目前已正式取得ISO 13485的安規認證，並率先推出「視覺分析智能醫療一站式解決方案」，將發表主機、PANEL PC、顯示器等系列產品，此系統能藉由AI輔助分析醫學影像，提升影像辨識及判斷效率，能有效協助醫生快速判讀影像，快速制定正確有效的治療方案，以及進行數據分析等。維田智慧醫療新品已正式發表上市，預計第四季首批訂單將能出貨，公司也計畫未來持續推出醫療新品進攻歐盟市場，全面搶占智慧醫療市場。

由於疫情加速工業4.0與AIoT快速整合，製造業紛紛邁向智慧工廠數位轉型，以強化競爭力與彌補人力缺口，尤其美、歐等國的新基建需求較以往更為強勁，維田工業電腦具有因有防鏽、防塵、防水等特殊功能，並具有專為嚴苛環境應用之強固結構設計，目前在手訂單除了美國專案客戶拉貨動能增加外，下半年可望再陸續取得軌道交通與車載專案新客戶，預期營運動能將持續走高。