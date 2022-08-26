行動裝置產業明星股 光寶、台達電、群電

智慧型手機產業第三季依舊疲弱，占有全球智慧型手機八成以上銷售量的Android陣營，不僅中國品牌持續深受內需市場不振影響，陣營中唯一具有全球行銷能力的三星，則面臨通膨帶來歐洲買氣對低價與中價機種買氣弱的挑戰，在第三季結束之前都看不到庫存調整完畢的曙光，只有蘋果還維持原先的訂單量，成為第三季、甚至是整個下半年手機產業最大的救世主。

光寶 下半年營收逐季增

光寶（2301）第二季受惠於新台幣貶值，以及毛利率高於全公司平均值的伺服器電源、車用電子、電動車充電樁、光耦合器等出貨順暢下，毛利率躍升至20.4％，營益率也上揚至10.2％，雙雙創下歷史新高紀錄，稅後獲利為39.6億元，EPS為1.74元，第二季本業、業外都有所成長，稅後獲利季增幅度高達88％。

光寶預期第三季營收成長動能最大的產品線首推伺服器電源、車用電子，網通與PC也還不錯，可望帶動第三季營收繳出季增與年增的成績單，若上述產品線在第四季的成長趨勢不變，第四季營收則有機會優於第三季，下半年營益率可望維持在第二季水準。

而伺服器需求與光寶下半年營運幾乎劃上等號，面對伺服器需求雜音大，光寶強調，伺服器客戶的訂單比光寶原本預期的好，加上光寶上半年因為缺料影響伺服器電源出貨，訂單大量遞延至下半年，也是伺服器電源第三季訂單暢旺的原因。

台達電 季營收挑戰千億新高

台達電（2308）第二季不僅營收創單季歷史新高，毛利率回到近三成水準、營益率回到雙位數字，台達電表示，第二季如果沒有4、5月華東封控影響的話，第二季營收與獲利應該會更好。

對於下半年景氣，台達電董事長海英俊表示第三季可望迎接傳統旺季，第四季營收看起來應該不錯，不過今年黑天鵝多，又有美國第二季GDP萎縮、中國持續清零等不確定因素下，第四季會旺到什麼程度，目前還看不太準。

不過台達電繼6月營收以321.55億元創歷史新高後，7月營收又以341.41億元改寫歷史新高，第三季訂單暢旺，如果訂單、料況能夠配合，第三季營收不排除能站上千億元大關。

群電 電源需求穩健成長

群電（6412）身為全球最大筆電電源供應商，第三季營運不受筆電需求疲弱影響，群電表示，伺服器電源及衛星通訊地面接收器電源需求穩健，成為帶動群電下半年營運成長的重點，而且半導體缺料有機會在下半年獲得紓解，加上過去幾年其他影響毛利率的負面因素，如新台幣、人民幣升值，都有機會轉為正面因素，加上較佳的產品組合，可望為獲利率帶來正面貢獻，預期下半年整體營運仍將優於上半年。

群電總經理曾國華預估第三季營收、本業獲利都有機會繳出年增與季增的成績單，不排除都能創下歷史新高，第四季景氣不明、無法評論，但他還是看好下半年優於上半年，全年營收、獲利有機會比去年成長，再創歷史新高。