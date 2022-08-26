電信產業明星股 中華電、台灣大、遠傳

電信三雄第二季財報亮眼，紛紛繳出優於財測目標或去年同期佳績，對於第三季展望，5G、資通訊、5G專網、寬頻上網及新經濟業務持續助攻營收獲利。新iPhone預定9月底上市，將帶動今年以來最大一波5G申裝潮，進一步拉抬ARPU (Average Revenue Per User；每個用戶平均貢獻的電信業務收入)，電信三雄對於第三季獲利超前財測相當樂觀。

中華電 三大事業群發展潛力大

中華電（2412）董事長謝繼茂表示，該公司積極布局全球市場，5G企業專網業務亦鎖定東南亞市場進行拓展，對業務持續發展與成長保持堅定信心。總經理郭水義強調，未來一至二年智慧應用將帶動中華電信個人家庭、企業用戶、及國際事業三大事業群都還有很大發展潛力。

第二季各項財務指標均超越財測，其中，續約5G客戶平均月繳金額提高37％，固網寬頻業務超過70％的客戶選擇500Mbps以上方案，有效促成升速與提升APRU。第二季合併營收524.4億元，年增5.7％，EBITDA為219.7億元，年增5.5％，歸屬母公司業主之淨利96.8億元，年增8.1％，每股盈餘1.25元。

台灣大 三大業務引擎持續成長

台灣大（3045）總經理林之晨表示，台灣大升轉5G的用戶月租費增幅過去5個季度都維持在25％，預期未來不會有戲劇性的改變。第二季行動服務營收年增3％，mo幣多、好速成雙、Disney+三大方案持續帶動資費升轉，推升智慧型手機月租用戶ARPU來到681元。

下半年展望三大成長引擎5G、電子商務及mo幣多、家用寬頻及好速成雙帶動下，將持續為股東帶來穩健成長與收益。第二季合併營收413.5億元，年成長8％，EBITDA 87.9億元，年增3％，稅後淨利29.9億元，年成長5％，EPS為1.06元。

遠傳 加速推動「綠色資通訊」成長

遠傳（4904）總經理井琪表示，數位轉型成效持續帶動新經濟營收攀新高，上半年新經濟營收年成增22.7％，營收占比已達18.9％，三年內將成長至25％，5G續約用戶資費平均提升超過20％，挹注ARPU至今連續17個月正成長，樂觀看待未來升級5G用戶的資費提升，整體ARPU成長可期。

展望下半年， 遠傳將持續深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），結盟產業生態圈，加速推動「綠色資通訊」成長。第二季合併營收207.24億元，年成長6.3％，EBITDA為76.44億，再創2018年第四季以來新高，年增9.4％，稅後淨利23.12億，EPS為0.71元，年增17.2％。