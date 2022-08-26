面板與零組件產業明星股 元太、中光電、瑞儀

上半年面板價格大跌，面板廠由盈轉虧，下半年展望也相當保守。友達董事長彭双浪表示，俄烏戰爭短期不會停止，通膨也會繼續一段時間，民生必需品、食品價格上漲，可支配所得減少，電視、PC、手機需求疲軟。第三季品牌紛紛下修訂單、調整庫存優化，還需要一段時間消化庫存，面板產業持續處於低潮。

友達預期第三季出貨面積季減約15％，由於產品組合改善，平均出貨單價可望持平。群創表示大環境不明朗，預期大尺寸面板出貨持平、平均出貨單價季減5~9％，中小尺寸面板出貨預估減少15％。因為面板價格跌破現金成本，面板廠第三季擴大減產幅度，但因

為終端需求疲弱，價格跌勢難止，單季虧損恐將擴大。

元太 電子貨架標籤需求熱

元太（8069）上半年營運報喜，第二季稅後盈餘23.73億元，季增62.44％、年增70.57％，創歷年單季新高，每股稅後盈餘2.08元，累計上半年每股盈餘約3.36元。

電子貨架標籤（ESL）需求爆發、而且標籤尺寸放大，帶動元太營運爆發成長，元太以前營收貢獻最大的產品線是閱讀器，今年電子貨架標籤躍升為營收貢獻最大的產品線。因應電子紙需求攀升，元太近兩年投資四條新的生產線，日前又宣布加碼在新竹新廠辦大樓設置兩條生產線，還將向華紙承租土地，投資 33.05億元興建桃園觀音新廠。

中光電 元宇宙題材加持

中光電（5371） 在匯率助威、產品組合變化之下，第二季毛利率增至20.3％，每股盈餘達2.08元，累計今年上半年歸屬母公司股東之淨利為12.9億元，年成長38％，每股盈餘為3.3元。

下半年消費性電子產品需求疲弱，中光電預估監視器／筆電機種需求仍疲弱，但電視／PID機種出貨將逐月增加，因此預估節能產品第三季整體出貨量將與第二季持平，中光電下修全年節能產品出貨預估至年減兩成。但隨著ProAV市場逐漸復甦、商教／高階工程機種需求持續升溫，以及新的智能微投平台有望在第四季末量產並於2023年發酵，影像產品事業群整體競爭力將穩健提升，今年整體出貨量將由年成長五成之預期上修為年成長七成。

瑞儀 蘋果訂單手挹注

瑞儀（6176）雖然4、5月出貨受到封控管理影響，但是在匯率助威之下，第二季毛利率持穩，再加上匯兌收益挹注，每股盈餘達3.57元，累計上半年每股盈餘8.04元，營運成績亮眼。

展望第三季，美系客戶第二季很多訂單遞延出貨，包括MacBook和iPad第三季出貨都有不錯的成長，隨著供應鏈恢復正常，單月營收可望回升到50億元以上的水準。法人預估，瑞儀因為第二季基期較低，第三季遞延訂單出貨挹注，營收季增率將有40％以上的高水準表現。