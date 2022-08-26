食品產業明星股 統一、南僑、大成

美國聯準會帶頭升息打通膨，引發「黃小玉」、棕櫚油等食品上游原物料價格漲勢撤退，下半年食品廠的成本壓力有機會逐漸減輕，包括統一、南僑、大成等有望受惠。

受到極端氣候、熱錢推升，國際「黃小玉」價格從去年下半年開始飆漲，今年2月碰上俄烏大戰開打，由於當地是歐洲重要糧倉，引發全球農糧短缺危機，更進一步推升黃小玉、棕櫚油等食品原料價格暴衝。

以小麥為例，從今年初每蒲式耳不到8美元，到3月初衝破13美元，短短幾個月波段漲幅超過五成。棕櫚油價格漲勢更猛，從去年底每噸4,800馬幣，到3月初最高飆破8,000馬幣。食品廠由於產品漲價速度跟不上成本上升速度，獲利空間慘遭壓縮。

不過5月開始，隨美國聯準會帶頭升息打通膨，引發總體經濟降溫的市場預期，熱錢開始撤退，小麥價格已跌破每蒲式耳8美元，棕櫚油價格更跌破每噸4,000馬幣，皆已跌回原本的起漲點、甚至更低。有利食品廠成本壓力紓解。

統一 下半年成本壓力大減

國內食品龍頭統一（1216）在董事長羅智先堅持下，維持產品凍漲！公司獲利空間因此遭壓縮，造成統一上半年稅後純益90.86億元，年減15.7％。如今黃小玉走勢反轉，接下來待高價庫存清理完畢，統一下半年獲利有望逐步回升。

其次，在全球通膨烏雲籠罩下，各項終端產品需求難免受影響，市場降溫。不過「民以食為天」，民眾可以少買衣服、3C產品，但沒辦法不吃東西，食品股向來被認為是理想的「抗通膨概念股」，也有利統一股價獲得支撐。

南僑 泰國擴廠挹注動能

南僑（1702）主要經營烘焙原料，包括麵粉要用到小麥，很多食品都要用到棕櫚油，今年面臨的原料成本壓力是特別大，公司上半年稅後獲利3.46億元，比去年同期大幅縮水35.7％。如今隨著黃小玉、棕櫚油價格走勢反轉，南僑受惠可期。

南僑近年積極泰國擴張，在當地打造

新廠。其中裝設嬰兒米果產線及烘焙麵包零食產線各一條，米果產線已於去年第二季順利投產；烘焙麵包零食產線則會在今年下半年投產，可望為公司營運挹注新動能。

大成 原料走勢反轉先受惠

大成（1210）是國內飼料及肉品加工龍頭，黃豆、玉米採購量大，對於黃小玉價格走勢判斷精準，6月率先喊出「穀物價格差不多已到頂」，果然印證。由於公司對於原料庫存掌控正確，有利較快受惠這波原料走勢反轉的利多。

其次，大成在兩岸都有大型新廠計畫，包括在嘉義馬稠後打造台灣最大單一食品加工廠，今年陸續開車啟動；在大陸也開啟安徽蚌埠廠二期計畫，投資金額高達43.3億元，為大成史上規模最大的單一廠投資案，目標明年5月完工。隨新產能陸續開出，將挹注公司未

來幾年營運動能無虞。