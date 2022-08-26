水泥產業明星股 台泥、亞泥、國產建材

受到大陸水泥市場低迷衝擊，水泥雙雄台泥、亞泥上半年獲利衰退，亞泥雖有嘉惠電廠二期商轉的挹注下，上半年的營收還是只有個位數的年增；面對下半年，在大陸市場需求還在探底、價格持續調整；國內房地產開工率下滑，水泥廠下半年營運恐面臨「旺季不旺」。

下半年雖是水泥產業傳統旺季，但在煤炭價格持續在高檔、國內電價大漲下，水泥廠的營運恐仍會是營收持平、獲利衰退格局。過去幾年，大陸市場營運貢獻度都超過五成的台泥、亞泥及信大，對於今年下半年大陸市場的營運都持保守看待。

國內水泥及預拌混凝土市場近二年在台商回流，科技廠辦案量增加，以及房地產市場活絡下，預拌混凝土廠營運有大幅度的成長。不過，隨著通膨、升息、電子產業進入調整期，以及房地產市場因政策、升息、營建成本高漲、開工率下滑；市場預期，廠辦工程、房地產建案開工率都有下滑，甚至延宕開工的情形，對下半年水泥、預拌混凝土的需求確有降緩。

台泥 能源事業2024年收成

台泥（1101）上半年稅後純益14.08億元，年減87％。全球利率攀升，建築業短期內難見起色。俄烏戰爭使得國際能源價格持續高漲，國際煤價漲幅是過往的三、四倍，造成和平電力嚴重虧損。集團在新能源的布局在第四季後，台灣以及海外儲能案場將陸續完工運轉，明年第一季高雄的超級電池廠也開始加入營運，成為台泥營運新成長動能後，預估2024年產生巨大效益。

亞泥 拓展綠能拼獲利成長

亞泥（1102）大陸市場上半年獲利衰退約七成，轉投資嘉惠電廠等多項事業挹注，上半年稅後純益69.92億元，較去年同期僅衰退9.4％。積極推動天然氣、風電、太陽能等綠能產業的投資。

嘉惠電力總裝置容量110萬瓩的嘉惠三期新廠最快年底送環評、「竹風電力離岸風電計畫」預計9月送件、陸續在主要廠區及辦公建物建置太陽能發電設備，未來也會在太陽能、儲能的開發上投資。預期能源事業是下一個獲力成長動能。

國產建材 下半年營運可望「月月增」

國產建材（2504）隨著台積電進駐楠梓產業園區，讓大南方計畫半導體S廊帶正式成形，業績不斷攀升，預期到年底，營運將呈「月月增」。預拌混凝土需求持續上升，除了科技建廠的強勁剛性需求外，全台各地的指標建案興建

大增，其中，大高雄地區的仁武廠，距離楠梓產業園區僅10分鐘距離，可與鄰近的高雄廠與岡山廠相互支援，無論是台積電晶圓廠、或是日月光等半導體大廠，積極擴廠打造高雄廠園區，都可望挹注營運佳績。南部房地產房包括楠梓、左營、橋頭、鼓山等地都是房市熱區，高雄廠也供應了該區大部份的房建市場。在預拌混凝土市場需求持續帶旺，2022~2023年營運表現都可呈「穩增長」格局。