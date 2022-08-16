15檔EPS創高股 衝鋒

台股第二季雖受大陸封城影響，但在新應用崛起及超額備貨下，上市櫃公司仍舊衝破「五窮六絕」的產業魔咒，整體獲利創下歷年同期新高，且台積電（2330）、聯發科（2454）等逾136檔個股單季每股純益（EPS）寫下歷史新高。

據統計，上市櫃公司第二季稅後純益共計有183檔創單季新高，另有140檔第二季EPS創歷史新高，超越去年同期的128檔。其中EPS前15大分別為聯發科、緯穎、長榮、泰博、信驊、旭隼、嘉澤、新普、川湖、復盛應用、鈊象、台積電、拓凱、南電及儒鴻，大部分仍以電子股為主角。

以法人8月以來買盤觀察，買超前十大除明安外，同樣全數為電子類股，包含希華、台積電、欣興、南電、智邦、萬泰科、景碩、威強電及全科，買超張數2,300張～1.16萬張不等。

展望第三季，上市櫃提前備貨，加上通膨壓抑終端消費需求，企業第三季面臨庫存調整的壓力，營運展望轉趨保守。

統一投顧董事長黎方國表示，通膨壓力趨緩，在政策強力護盤，且上市櫃公司第二季獲利約1.03兆元，累計上半年超過2兆元，呈現個位數年增，台股多頭占上風，軋空行情蓄勢待發，盤勢持續樂觀，下檔有撐，大盤季底前將有機會叩關萬六。黎方國認為，現階段個股強弱差異大，因此「選股為上」，外資買超鎖定在第二季財報優異的蘋概股外，特斯拉擬將股票一拆三的分割計畫，對未來展望佳的電動車概念也將有所激勵。

台新投顧副總黃文清指出，經過第二季財報最後公告日後，至10月中旬才會再度面臨財報考驗，若戰爭與升息等外部因素變動不大，加上產業進入旺季，股市訊息將偏多為主，目前本益比仍在低檔的台股，第三季有望維持緩漲的格局。