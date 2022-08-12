歐盟瘋搶澳洲LNG 恐拖累亞太經濟陷泥沼

最新消息指出，9日起，歐盟國家將縮減15％天然氣用量，以回應俄羅斯入侵烏克蘭所引發的能源價格危機。從今年8月到明年3月期間，歐盟成員國應該盡最大努力，減少「至少15％」的天然氣用量，基準是過去5年平均用量。

與此同時，俄烏戰事所引發的能源危機，也掀起能源保護主義在全球興起。天然氣生產大國澳洲有意限制液化天然氣（LNG）出口，這也使得原本就遭遇天然氣供應緊縮與來自歐洲買家爭搶的亞太天然氣市場再度受到打擊。

過去數月受到歐洲買家趕在冬季前大肆搶購澳洲天然氣，希望藉此取代受限的俄羅斯天然氣的影響，導致亞太LNG市場供應更加吃緊。

亞洲開發中國家如孟、巴，恐陷經濟崩潰

由於澳洲東海岸所使用的天然氣，多由出口到亞洲與其他國家的LNG生產商提供，因此，一旦國內出現短缺，「澳洲國內天然氣安全機制（ADGSM）」將可禁止這些業者出口LNG。

澳洲LNG生產商向海外銷售的天然氣多透過長期合約進行，不過，他們也在現貨市場銷售臨時與非長期合約的LNG。沒有能力簽訂長期合約的國家通常被迫在現貨市場購買LNG。

能源經濟與金融分析機構分析師雷諾（Sasm Reynolds）指出，澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）提議的削減LNG出口，只會限制非經由長期合約銷售的天然氣，因此對日本、韓國與中國大陸主要買主影響很小。儘管如此，這些國家還是會感受到LNG供應緊縮與價格上漲的壓力。

根據普氏LNG日韓基準（Platts JKM）期貨顯示，自2月下旬俄烏戰爭爆發前迄今，北亞LNG價格已經飆漲近8成。5日收盤報每百萬英熱單位44.66美元。

但因該措施而遭受較大衝擊的則有孟加拉與巴基斯坦等亞洲開發中國家，由於沒有能力在現貨市場購買足夠數量的LNG，因此恐令這些國家陷入能源短缺與停電危機，並瀕臨經濟崩潰。

俄烏戰事所引發的能源危機，也掀起能源保護主義在全球興起。圖為一名工人正在烏克蘭西部天然氣廠工作。圖／美聯社

北溪一號不穩定＋歐洲熱浪，影響天然氣價格利多因素

但是，市場最關注的價格走勢方面，群益期貨9日發布的國際能源評析指出，影響天然氣價格利多的6大因素如下：

因素1》北溪一號供氣不穩定

提早到來的熱浪讓用電量大增，推升天然氣價格，引發歐洲今年冬天天然氣儲量恐不足的憂慮。俄羅斯天然氣工業股份有限公司表示，北溪一號天然氣管道目前只有一台渦輪機正常運作（應當有5台渦輪機和1台備用渦輪機才能達到最大供氣量），7月27日起通過此管道的流量將下降到流量上限1.5億立方米的兩成。歐盟成員國將從今年8月1日到2023年3月3日，自願減少15％的天然氣使用量。

而歐盟也決定今年11月1日前，歐盟各成員國的天然氣儲備量應不低於滿額儲氣量的八成，到明年11月1日前，不能低於90％（確保冬季的能源安全）。截至8月5日，德國天然氣儲存水平為72％。法國天然氣儲存達到80％，預計11月1日達到100％。

因素2》電力部門消費量增加

2022年美國電力行業的天然氣消耗量將比2021年增加0.9Bcf／d（十億立方英尺／每日）。在美國電力部門，隨著天然氣價格的上漲，發電廠往往會消耗更多的煤炭，然而，目前煤炭市場供應緊張，煤炭庫存也處於歷史低位。

因素3》LNG強勁出口

美國液化天然氣出口輸往歐洲，歐洲希望擺脫對俄羅斯依賴。歐洲、亞洲夏季降溫需求正在增長，歐洲、亞洲買家搶奪美國液化天然氣（亞洲LNG價格漲至往年夏季10倍）。英國和歐洲大部分地區正處在高溫，可能是200多年來西歐最嚴重的熱浪之一。

2022年上半年，美國成全球最大LNG出口國。與2021年下半年相比，2022年上半年美國液化天然氣出口量增長12％，平均每天11.2Bcf／d。截至 2022年7月，估計美國LNG液化能力平均為11.4Bcf／d（峰值為13.6Bcf／d），一旦美國液化天然氣供應商Calcasieu Pass LNG的所有LNG列車實現滿載生產，峰值產能將增加到13.9Bcf／d。

因素4》炎熱的夏季盛於往年

強烈夏季用電、空調需求，都使2022年電力消費量預計增加2.3％。加州旱災的惡化抑制水力發電，增加天然氣需求。美國能源資訊局（EIA）的短期能源展望報告指出，今年夏天加州的水力發電量將減少48％。

因素5》颶風

美國颶風中心（NHC）預測今年的颶風將有14到21個命名風暴，高於平均14個，其中6到10個會變成颶風，3到6個會變成大型颶風。2021年艾達颶風（Hurricane Ida）使墨西哥灣的大部分石油和天然氣生產中斷10多天，導致美國進入冬季的天然氣儲存庫存偏低。8月到10月預計有更多風暴將來臨。

因素6》美國中部電力不足的擔憂、西部電網供電穩定與德州電網超載問題

俄羅斯天然氣工業股份有限公司表示，2022年1月到7月的天然氣產量為2,624億立方米，年減12％。此外，美國液化天然氣最大出口商之一的Freeport LNG，其運營的德州LNG出口設施爆炸起火，市場認知停運會削減出口需求，反而可以滿足美國國內消費，且庫存可有望提升。

自由港每天出口2Bcf／d，約占美國LNG出口的17％。最新消息指出，該碼頭預計最早將於2022年10月恢復全面服務，將會影響庫存增加的速度。

加州旱災的惡化抑制水力發電，同時增加天然氣需求。 圖為美國加州福爾松湖（Folsom Lake）深受旱災影響的景象。圖／美聯社

經濟衰退＋通膨飆升，引發市場擔憂

群益期貨國際能源評析並指出，影響天然氣價格的利空因素包括：

一、經濟衰退的風險。

二、通膨和利率飆升，引發市場擔憂。

三、價格太高破壞需求（獲利了結賣壓）。

四、美國本土48州產量這幾天接近98Bcf／d，市場認為夏天需要至少97Bcf／d。

五、7月EIA 短期能源展望（SETO）預期，美國乾天然氣2022年的產量為96.2Bcf／d（較2021年增加2.7Bcf／d，下半年增長）、2023年接近100Bcf／d。該報告強調，8月8日天然氣期貨下跌至7.589美元（詳見下圖），原因為炎熱氣溫將舒緩、產量提升至接近98Bcf／d。

美國天然氣期貨價格近期的低點來到7.589美元

資料來源：群益期貨 整理：數位編輯

此外，國際氣象局（NWS）9日表示，未來數日，一股冷鋒將緩慢穿過太平洋西北部，進入美國北部平原。預計推進的冷鋒將在北部平原引發雷暴，然後到達中西部，中部區域將會看到更多降雨。現貨天然氣價格下跌20美分，來到7.845 美元。近日產量為 98Bcf／d，超過市場認為夏季需要97Bcf／d的水準。有跡象顯示，產量會逐漸增加，中長期將對價格有一定的壓力。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，未來6到10日，美東大部分地區的氣溫將較常態更涼爽一些，這可能會降低8月中旬的空調需求。

NatGasWeather表示，全球預報系統（GFS）減少3個降溫度日（CDD），而歐洲中心模型則下降了9個CDD。未來15天，預計全美CDD大部分時間都將高於正常水平。然而，預計8月10日至20日美國東部將迎來更加舒適的氣溫，全美需求將不會像過去六週那樣令人生畏（夏季高溫稀缺風險消退，夏季高漲電價可能衰退，也將會拖累天然氣價格走低）。

根據最新的庫存數據，供需平衡可能已經顯示出放鬆的跡象，任何涼爽的天氣都可能在短期內導致更多的下行空間。

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