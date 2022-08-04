消失中的人口紅利 將成中國經濟絆腳石？

驅動中國經濟成長的人口紅利將消失？最新的資料顯示，根據已經發布2021年出生人口數據的29個省分中，新生兒數普遍出現「斷崖式下降」。

大陸「第一財經」7月23日報導，目前有29省已經發布2021年的出生人口資料，新生兒數量最多的前10名分別是：廣東、河南、山東、四川、河北、安徽、廣西、江蘇、湖南和貴州。其中，出生人口超過50萬的省分有6個，而破100萬的僅有廣東。2021年廣東的出生人口為118萬3,100人，是唯一連兩年逾百萬的省分。

然而，多數省分2021年的新生人口卻創下數十年來的新低。報導指出，湖南2021年出生人口為近60年來首次低於50萬人；人口大省河南的出生人口從1978年以來首次低於80萬人。不僅如此，雖然山東2021年新生人口達75萬400人，但是相比2017年的174萬9,800人來說，短短4年就下降了57.1％。說中國新生兒數量是「斷崖式下降」，一點也不為過。

從一胎化到催三胎，中國難逃人口結構失衡命運

新生兒數量的驟降，最直接的影響就是衝擊到中國的「人口紅利」。所謂的「人口紅利」是指，一個國家的勞動人口（15歲至64歲）占總人口的比重超過三分之二，而且撫養率比低於50％。人口紅利為中國的經濟發展創造了有利的條件，進而產生經濟成長效應。

中國於1979年開始實施「一胎化」政策，雖然導致出生率下滑，但是造就中國1980年至2010年間人口紅利的盛世。根據統計，中國的勞動人口占比從1970年代末期的55％上下，一直成長到2010年接近73％。而從世界銀行的資料顯示，中國的GDP成長率從1980年開始，幾乎都維持在雙位數（除了1989年和1990年受到外國的制裁而大幅降低），1992年與2007年甚至來到14.2％的高成長。

「人口紅利」一直以來是中國經濟發展的重要基礎，中國不但是全球人口最多的國家，也是具消費規模的經濟體，除了為企業提供充沛的勞動力之外，更因為龐大人口的消費力，促使更多跨國企業投入爭奪中國內需市場的商機，由此可知，人口對中國經濟發展的重要性不言而喻。

不過，過低的出生率使得中國幼年人口比重顯著滑落，加上高齡化現象，導致中國勞動人口占比於2010年後反轉下降。勞動人口占比下降，最直接的影響就反應在內需消費上。

為了搶救逐漸失衡的人口結構，中國於2016年全面開放二胎，甚至在2021年5月批准三胎。雖然中國政府開始「催生」，但是成效仍然有限。根據中國國家統計局最新數據顯示，2021年中國出生人口為1,062萬人，自然增加數只有48萬人，創下歷史新低，而自然增加率更降至千分之0.34。維多利亞大學政策研究中心學者彭秀建今年年初指出，中國人口在短短40年內從6.6億人增加到14億人，可是，從今年起即將「由增轉減」，正式進入負成長。

為什麼中國年輕人不生了？根據媒體報導，人口專家、同時也是廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，出生人口續降的因素很多，育齡婦女減少是原因之一，而晚婚與婚育成本的上升也導致出生意願下降，當然疫情也是影響生育的關鍵。另外，南京大學人口學家郭未也指出，「居高不下的房價、難以負荷的物價水平、昂貴的學費，都不會讓人想要生第二個孩子。」簡而言之，就是「生不起」。

印度人口進入成長期，明年將以14.28億人超過中國

除了人口出現負成長之外，中國身為世界第一人口大國的地位也恐怕不保。根據BBC援引聯合國7月11日─世界人口日─所發布的《世界人口展望》指出，今年11月，全球人口數將達到80億，而印度的人口數在明年將達到14.28億人，正式超過中國。不僅如此，印度人口的增長將持續42年，直到2064年才會見頂。

由此可知，在接下來的數十年，印度將會是世界人口增長的主要引擎，並且可能如同中國一樣，享受由勞動人口增長所帶來的人口紅利，也就是供應充足、相對廉價的勞動力，以便吸引外商投資，帶動經濟發展，而龐大的人口亦會帶來無限商機。

在人口紅利的推波助瀾下，印度的經濟也獲得現著的成長。根據IMF（國際貨幣基金組織）7月26日的報告預測，印度今年的經濟成長率預測值來到7.4％，遠高於中國的3.3％與美國的1.4％，而全球的數據也只有3.2％。

《經濟學人》也在今年5月的報導表示，在成長大國中，印度將會是今年GDP增幅最大的國家，而在中國封控措施重創國際貿易下，印度將接手部分產業商機。

報導中還援引IMF的預期指出，到了2027年，印度將從之前全球第十大經濟體躍升到第五大，國內生產總值約5兆美元，股票市場規模全球排名第四，僅次於美國、中國和日本，而印度的獨角獸企業（價值超過10億美元的未上市初創公司）可望高達100家，擠進全球第三的行列。

如果進一步檢視兩國GDP的組成項目就會發現，印度憑藉著人口紅利所帶來的龐大內需動能，使得「民間消費」仍是其GDP的主要組成項目，占比超過5成。此舉使得印度受海外貿易的波動較低，加上近年印度莫迪政府主打「印度製造（Made In India）」，已中國有所區別。

如何用擴大內需支撐經濟成長，成中國官方重要課題

事實上，自新冠疫情爆發並對經濟產生衝擊以來，大陸就視內需為帶動經濟的重點，但這既取決於擴大有效投資的力度，也取決於促進消費恢復的程度。

7月15日，大陸國家統計局發布數據顯示，2022年第二季GDP僅增長0.4％。相比之下，今年第一季經濟增長4.8％，第二季明顯回落，同時拖累上半年總體經濟增長，上半年僅有2.5％的總成長，而中國的全年經濟增長目標為5.5％左右。

其中，農業、工業的增長都有所放緩，工業大幅回落4.9個百分點，僅增長0.9％。受影響最嚴重的是服務業，從第一季達4％的年成長跌入萎縮區間，年減0.4％。而最深的跌幅出現在4月的消費數據，社會消費品零售總額同比下降11.1％。

值得注意的是，大陸內需不振，消費下滑，數據顯示，消費在上半年減0.7％，其中第二季下降4.6％，分析指出，這意味著極需刺激政策，提振需求。

根據21世紀經濟報導近日引述大陸前中國社會科學院副院長、央行貨幣政策委員會委員蔡昉在論壇上談話，他表示，中國人口大概在今年或明年抵達峰值，隨後進入負成長，同時印度的人口超過中國，將來的差距會非常顯著，新的人口轉折點將帶來衝擊。

蔡昉指出，進入人口負成長時代且同時高齡化加深，這代表傳統人口紅利消失，必然從供給側和需求側給經濟成長帶來衝擊。未來政策取向應是不斷地擴大內需消費。財政作用相對於貨幣政策將更為重要，財政支出會更貼向民生、社會福利，這些轉變也會影響金融和財富管理。

此外，上海社會科學院的研究小組稍早則預估，2021年以後，中國人口將以年均1.1％的速度下降，到2100年，中國人口將降至5億8,700萬，不到現在的一半，如此將對於中國經濟產生嚴峻影響。

況且過去中國經濟榮景相當程度靠著人口紅利支撐，這個利多因素日益消失，勞動力豐沛的越南、孟加拉與印度等將取代中國，接手低利潤率的勞動密集型製造業，甚至當前中國製造業勞動力成本已達越南的兩倍。