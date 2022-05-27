印刷電路板產業明星股|金像電、欣興、泰鼎-KY

時序進入傳統電子產業淡季，不少應用需求降溫，尤其後疫情時代來臨，宅經濟、遠距商機退燒，外加上戰爭、封城、通膨等多方不利因素干擾下，像是筆電、手機等消費性電子前景更是不被看好，目前少數仍維持強勁展望的應用有伺服器、網通、車用電子等。

不過，放眼2022年，PCB仍有不少強勁的題材持續在增溫中，如IC載板中的ABF，在5G、AI、HPC等應用驅動下，產能依舊供不應求，台系載板廠均維持正向看待;網通、伺服器受惠高頻高速網路、高速運算趨勢，相關設備的建置及採購依然強勁，全球大型雲端服務供應商亦維持高投資;汽車跟隨環保議題，電動化、電子化趨勢不變，也帶動車用電子需求大增，相關汽車板廠接單受益。其他還有低軌衛星、元宇宙，也是各家積極佈局或關注的題材。

金像電 第二季營運續強

金像電(2368)作為全球最大伺服器板廠，自5G、遠距商機爆發以來，該公司營運成長顯著。金像電訂單能見度明朗，為滿足客戶強勁的需求，公司也在積極擴充產能因應。

法人表示，伺服器、網通兩項產業今年展望維持正向，伺服器有Whitley的改朝換代，以及下一代EagleStream也有望在下半年推出，網通搭配高頻高速網路，400G交換器出貨量也比去年成長。金像電受惠兩大引擎，以及新產能的挹注，2022年營運再創新高可期。

欣興 ABF載板供不應求

欣興(3037)近年受惠ABF載板供不應求的趨勢，以及大手筆投資的新廠逐漸發揮效益，帶動營運成長顯著，配合客戶需求及未來中長期佈局，欣興數次上修資本支出，按照公司給出的參考值，市場普遍預期欣興2022年營運再創新高無虞。

展望第二季，欣興雖然昆山廠有面臨停工的挑戰，但法人認為，適逢傳統淡季，PCB、HDI需求降溫，停工影響有限，加上持續受益於ABF產業向上趨勢，包括新產能開出、產品組合有利、ABF報價穩健上漲等，樂觀看待欣興第二季營運維持季增格局。

泰鼎-KY 業績季季增目標不變

泰鼎-KY(4927)今年主要兩大成長動能，分別來自MiniLEDTV背光源板以及汽車板，其中MiniLED背光源板受惠客戶積極強推相關產品，第二季也擺脫庫存調節、需求重新升溫，公司正面看待在MiniLED放量、新產能挹注、以及新產品加入貢獻，2022年維持營運季季增的目標不變。

泰鼎第一季營收、獲利寫下單季次高、歷年同期新高紀錄，展望第二季法人指出，看好客戶庫存調節已告一段落，需求逐漸復甦，泰鼎四大產品線均較第一季成長，尤其在高階產品MiniLED及汽車板放量帶動下，樂看該公司第二季營收、獲利、毛利均更進一步成長。