通訊設備產業明星股|昇達科、啟碁、仲琦

5G時代來臨，其擁有的高速率、低延遲、廣連結的特性，讓以往滯礙難行的智慧工廠、智慧交通、企業專網、智慧家電應用落地的時間大幅拉近，看準此商機，2014年起，衛星營運商SpaceX與OneWeb提出低軌道衛星(LEO)星系布建計畫，帶動全球衛星業者加入低軌衛星布局，自此低軌道衛星也被視為實現全網路的最後一哩路。

根據美國衛星產業協會(SIA)資料顯示，2019年全球衛星產業規模達2707億美元，地面接收設備、衛星服務占比分別為48%及45%，衛星製造、衛星發射服務占比則僅占5%及2%，預估2022年成長達約5,500億美元，2027年更將成長達8,200億美元左右。

在全球瘋低軌衛星風潮下，台廠也蹲好馬步，預做準備，其中已打入SpaceX、OneWeb、Kuiper等國際低軌衛星業者供應鏈的網通業者也為數不少，包括昇達科、啟碁、仲琦都已繳出成績。

昇達科 通訊元件產值拚倍數成長

昇達科(3491)受惠於衛星通訊元件訂單挹注，去年來自衛星通訊元件產值僅近4000萬元，今年隨著供貨期拉長，挹注將出現倍數成長。

受到SpaceX新一代衛星納入新的通訊頻譜E-Band影響，出貨出現遞延，昇達科首季低軌衛星出貨並未明顯放量，惟首季季報表現還不錯，經結算，首季營收達4.4億元，呈年增20%，累計稅後純益為4,442萬元，呈年增59%，每股純益0.71元，展望第二季，隨著低軌衛星出貨金額放大，市場看好昇達科毛利率有望重新站上四成。

啟基 首季獲利創近四年同期新高

啟碁(6285)順利打進SpaceX旗下低軌道衛星新款路由器供應鏈，並已自去年第四季起開始出貨，有望成為今年業績成長的新支柱。

受惠於新客戶及新產品挹注，再加上缺料的狀況出現緩解，啟碁今年首季毛利率出現觸底回升，來到10.48%，稅後淨利3.01億元，首季EPS為0.77元，創下近四年同期的新高。

仲琦 低軌衛星產品Q2放量

仲琦(2419)今年首季合併營收為24.38億元，平均毛利率23.2%，換算每股盈餘約0.23元，較去年第四季的EPS0.06元及去年同期的損益兩平，出現大幅成長。

展望未來，仲琦表示，有多個成長動能在發酵，首先拜區域佈局策略及供應鏈管理得宜，北美地區穩定出貨，歐洲、拉丁美洲及亞太市場業績亦穩健成長，再者，Wi-Fi6網路延伸器(Extender)及光纖(PON)接取設備也將開始放量。

至於低軌衛星運營商家用路由器部分，也可望自今年第二季起開始放量，市場看好仲琦進入第二季後，營收年增率就可望順利轉正、並延續逐季向上的趨勢。