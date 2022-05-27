工業電腦產業明星股|樺漢、振樺電、磐儀

受到中國大陸封控影響，工業電腦第二季供貨再遇亂流，雖然在手訂單需求持續強勁，但預期缺料及運輸問題仍將持續一段時間，部分訂單將往後遞延生產。不過，IPC業者普遍認為，隨著產能調度、更改設計等內部應變措施都已就位，看好第二季營收表現優於去年同期，下半年營收比重可望高過上半年，維持中長期展望正向看法。

工業電腦受惠全球綠能趨勢帶動電動車、風電等新能源相關需求強勁，以及先前受到疫情影響較深的零售、博弈產業也恢復正成長，延宕許久的換機潮開始浮現，推升業者營運動能。尤其工業物聯網應用落地，更進一步加速終端需求發酵，結合AI人工智慧，導入智慧醫療、交通、城市等場域，市場訂單能見度已看到年底，且重複下單比例不高，也並未見到客戶砍單情況，有利IPC族群營運持穩向上。

樺漢 跨入碳中和商機

樺漢(6414)歐美地區客戶AIoT及數位轉型需求強勁、智能零售、金融、彩票機等相關產品拉貨力道轉強，加上IPC3.0雲地整合轉型升級，以及雲端服務平台的業務持續增加，首季營收創下同期新高紀錄，設計製造、品牌通路、系統整合營收占比各為18.2%、41.8%、40.0%。

值得一提的是，樺漢除了三大事業體目前在手訂單金額居於高檔，公司並積極推廣「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務解決方案，提供完整數位雙生(DigitalTwin)及3D可視化智能平台，瞄準三大包含智慧城市、智能製造與智能樓宇等主要市場節能減碳商機，增添新一波成長動能。

振樺電 零售支付需求爆發

振樺電(8114)受惠零售娛樂解封需求顯現，以及智慧物聯網應用放量，在手訂單暢旺，能見度已達第三季，預估今年上半年營收年增兩成起跳，且獲利增長幅度將優於營收。

展望公司營運，振樺電全年營收年增將達雙位數成長目標，力拚突破百億元，創歷史新高，在接單部分，受惠解封需求顯現，包括機場、影城等客戶都重啟下單力道，取得不少專案，POS、KIOSK設備陸續出貨。加上公司積極發展線上訂貨線下取/退貨(BORIS)應用，與全球電商龍頭合作，提供軟硬體及維運服務。內部積極控管成本、有助於推升獲利增幅更勝營收。

磐儀 結盟效益助攻

磐儀(3594)今年2月私募引進樺漢策略結盟，雙方率先在料件、製造端進行合作，受惠缺料情況緩解、生產成本降低，在結盟效益挹注之下，推升業績逐步墊高，全年營收挑戰18億元歷史新高，EPS拚2元水準。

此外，磐儀軌道交通布局先後拿下台鐵、北捷智慧車廂標案，首波跟樺漢(6414)合作歐洲交通專案5月出貨，增添營運動能。法人預估，第二季營收、毛利同步向上。()