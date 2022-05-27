行動裝置產業明星股|台達電、台嘉碩、希華

每一年的上半年本來就是智慧型手機產業的傳統淡季，尤其全球最大的手機市場中國，已經持續三個季度的需求低迷，進入第二季以來也沒有明顯改善，加以歐美市場通膨下，連新款iPhoneSE才剛上市就面臨賣不太動的窘境，對消費性電子產品會產生多大的排擠效應，還很難預估，另外，上海、昆山封控後對中國經濟可能也會造成負面影響，都讓第二季全球智慧型手機出貨量欲大不易。

台達電 電動車成長貢獻大

台達電(2308)雖然受到昆山封控影響，無法提供第二季營運預估，不過在客戶訂單依然強勁下，台達電還是維持全年營收目標在先前的年增雙位數百分比。

台達電董事長海英俊表示，今年營收成長動能包括電動車、樓宇自動化、ICT、儲能、風扇、被動元件，其中，電動車今年營收成長30~40%沒有問題，在經濟規模逐漸顯現下，電動車今年獲利能力將得到很好的改善，另外，台達電在伺服器業務持續高速成長，旺到客戶高層親自寫信給他、催著交貨，不過，過去兩年需求暢旺無比的中國IA。

另外，材料成本高漲讓台達電從去年第四季到今年第一季的毛利率都備感壓力，隨著原物料價格已經趨於穩定後，台達電執行長鄭平預期，下半年的材料成本有機會下滑。

台嘉碩 轉投資生醫挹注獲利

台嘉碩(3221)第一季營收為7.17億元、年增12.21%，在去年下半年調漲報價帶動下，首季毛利率升高至27.45%、年增10.78個百分點，營業淨利為9,290萬元、年增8.73倍，帶動營益率上升至近13%，是最近10年來第二高，稅後獲利8,373萬元，EPS為0.82元。

台嘉碩預估第二季在有利的產品組合推升下，營收將較首季成長，本業石英元件的毛利率也可望在產品組合、匯率等有利因素下，比第一季上揚1、2個百分點，今年營收有機會比去年成長雙位數，下半年仍有旺季可期，上、下半年營收比重為45比55，至於百分之百持有的嘉碩生醫，不僅首季已達損益兩平，嘉碩生醫在政府與企業採購快篩訂單挹注下，第二季有機會貢獻母公司毛利率1~2個百分點，並挑戰全年營運首度出現獲利。

希華 新產能Q2開出

希華(2484)第一季為營收8.26億元，創下最旺首季，稅後獲利1.65億元、年增1.14倍，EPS首度突破1元、達1.04元，優於前一季的0.71元及去年同期的0.48元。

希華本業來自於網通用產品出貨成長明顯，產品組合與客戶結構也持續優化，帶動毛利率攀升，而且，第二季起希華又有新產能開出，將為營收、獲利挹注新動能，此外，匯兌收益也在業外帶來收益，希華材料採購主要支付日圓，有成本下降效益，在美元強升下，95%的收入以美元計價，也能換回更多台幣，法人看好第二季EPS可望再創高點。