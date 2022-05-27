製鞋產業明星股|豐泰、鈺齊-KY、志強-KY

製鞋四雄寶成、豐泰、鈺齊-KY及志強-KY今年第一季合併營收與獲利表現，已逐步恢復疫情前的水準，且新產能、新廠規劃，更是未來營運成長的動能。其中尤以鈺齊-KY首季合併營收45.27億元，稅後盈餘5.43億元，EPS2.93元，均創營收、稅後盈餘及EPS單季歷史新高。展望第二季營運，製鞋四雄均表達樂觀看待。

寶成(9904)自結4月合併營收216.98億元，年減2.6%，累計今年前四月合併營收889.71億元，年減4.51%。寶成4月營收衰退的主因，則是通路業務營收表現，受到中國大陸疫情影響，但製鞋業務則保持營運穩健增長態勢。

寶成第一季財報，寶成持股20%的潤成投控，轉投資的南山人壽，讓寶成每季都認列南山人壽的轉投資收益，加上製鞋業務收益挹注，成為公司首季獲利的「雙核心」。

豐泰 擴大東南亞布局

豐泰(9910)第一季合併財報，首季合併營收223.95億元，年增15.82%，稅後盈餘20.73億元，年增26.41%，EPS2.35元，優於去年同期的1.86元。

豐泰不僅擴大越南及印度等廠的製鞋產能，還宣布旗下印尼廠區規畫籌設RichValley鞋廠，第一期正在建廠中，藉以擴大集團製鞋產能。豐泰透露，集團今年將新增7%~10%的產能。

鈺齊 首季獲利創新高

鈺齊-KY(9802)首季合併營收45.27億元，年增32.49%，稅後盈餘5.43億元，年增66.94%，EPS2.93元，高於去年同期的1.75元，均創營收、稅後盈餘及EPS單季歷史新高。

鈺齊印尼設廠案，鈺齊已先購買土地26公頃，並進行整地及圍離等基礎工程，金額共約1,200萬美元。鈺齊董事會也通過子公司「加和企業有限公司」，對其子公司印尼「PT.SUN BRIGHTLESTARI」增資案，總金額1,700萬美元。鈺齊說，印尼廠今年還不會正式動工興建。

志強 擴產拚業績

志強-KY(6768)第一季合併營收37.69億元，年增1.69%，創2021年4月22日上市後的單季新高。因單季營業毛利率及營業利益同步年增，且營業費用年減，使得稅後盈餘逾3.49億元，年增19.87%，EPS1.78元，略高於去年同期1.67元，已恢復疫情前的獲利水準。

志強表示，旗下越南大河廠今年3月第一批Brooks品牌跑鞋出貨，同時規劃擴充adidas柬埔寨S3廠區產能;另Nike現有廠區，公司則持續擴線因應。此外，志強首度跨足印尼設廠，目前已動工興建，計畫明年起可生產國際品牌Brooks的鞋款，年產能約50萬雙，志強看好印尼人力充沛，有機會成為下一個重要製鞋基地。