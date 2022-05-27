被動元件產業明星股|國巨、禾伸堂、富致

被動元件產業自2021年第四季以來，高階產品及標準品冷熱不同調，標準品因消費性電子需求走弱，進入庫存調整階段，絕大多數台廠標準品稼動率介於40~65%之間，2022年上半年持續庫存調整，全球前三大被動元件廠對第二季標準品看法持續保守。

高階產品則在汽車、工控、醫療、5G及Iot等需求持續暢旺之下，稼動率維持高檔，國巨稼動率維持90%以上，2022年第二季財測將持續成長，由於全球前三大被動元件廠均為高階應用受惠者，在全球股市重挫之際，日商村田及國巨相繼宣布實施庫藏股，預計買回自家股票1,600萬股、5,500張，顯示經營階層對中長期產業景氣仍然看好。

國巨 法人估全年EPS上看50元

國巨(2327)首季每股盈餘以11.59元寫下歷史次高紀錄，展望第二季，公司預估營收可望成長0~3%，毛利率、營益率亦有機會落在持平至小幅成長，雖然第二季消費性電子景氣低迷，但因營收比重僅20%，主力的高階產品占營收達80%，產品結構已擺脫消費性產品的牽制，因此外資重申，國巨2022年獲利可望挑戰50元。

而國巨也自4月27日開始，實施第十五度庫藏股，預計買回自家股票5,500張，買回區間價為為280元~628元，庫藏股對股價形成強力支撐。

禾伸堂 首季每股盈餘3.12元

禾伸堂(3026)第一季每股稅後純益3.12元，優於市場預期，獲利季增57.18%，禾伸堂統計，第一季營收比重依各主要產品線區分如下:被動元件約占41%，主動元件約占27%，系統模組約占16%，其他約占16%。

去年受到疫情衝擊，邊境管制導致工程師無法如期來台裝機，禾伸堂規劃許久的龍潭新廠遞延量產時程，今年1月開始擴產進度比較正常，產線經過調校之後，預期新產能可望自第二季量產，每季以5%速度開出，第四季可望提升至10%，2022年底，累計產能增幅上看20%，2023年可望再開出40%產能。

富致 首季獲利寫單季新高

富致(6642)在車用、工控需求仍然暢旺，且業外獲利助威，第一季歸屬母公司業主淨利達5,081萬元，每股稅後純益1.36元，是被動元件產業中少數第一季獲利創新高廠商，雖然富致產能全數在台，然而客戶位於大陸產線受封城影響，富致對第二季營運暫看持平。

富致為全球第四大PPTC廠，汽車及工控相關營收占比達40%，利基型應用比重大，幾乎沒有消費性電子產品，因此富致毛利率維持在高檔水準，第一季毛利率維持5字頭，達53.2%，年增0.4個百分點，富致已經連續五個季度站穩5字頭毛利率。