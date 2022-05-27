航運產業明星股|萬海、慧洋-KY、華航

農曆年後出現三大新挑戰，全球供應鏈壓力再度升高，船舶艙位吃緊，航運界多頭榮景再起。首先，2月24日俄烏開打至今，造成航線中斷、金融與出口制裁，搶糧、搶料國轉向他國遠程採購，推升油價、運價，散裝船運輸需求增加。

接著3月27日起，上海為主的長三角地區防疫封控，阻礙陸路運輸、港口效率，原物料、半成品、成品供給與出貨都難，估貨量減少二至三成，貨櫃運價高檔震盪，4月中開始復產復工，預期製造業出貨將湧現。

5月美西碼頭工人換約談判登場，美國四成海運商品由西岸29個港口進出，若談判不順，傳導效應恐加劇全球塞港。三大新挑戰，預期讓全球運輸鏈短期仍難恢復正常，支撐運價維持高檔，貨櫃與散裝航運、航空貨運受益。

萬海 首季EPS16.64元

萬海(2615)第一季營收獲利創單季新高，主要受惠運價維持高檔，第一季淨利406.12億元，季增19.07%、年增176.42%，毛利率64.16%，EPS為16.64元。4月營收247.46億元，為歷史第三高，累計前四月營收1,052.49億元，年增96.52%。

今年預計十艘新船加入，包括第二季一艘2,038TEU、第三季一艘2,038TEU與二艘3,013TEU、第四季四艘3,013TEU與二艘13,200TEU。新船加入有助擴大美國線等中長航線市場營運。美國線新長約價5月起採用，估是去年同期二至三倍，加上五一過後大陸復工復產逐漸放量，出口回暖。主力亞洲區間航線貨量也看增，都有助衝高營收獲利。

慧洋-KY 前四月稅賺40.56億元

慧洋-KY(2637)受惠中小型船舶需求攀升，3、4月營收、獲利連創新高，第一季獲利26.78億元、年增200.9%，EPS為3.59元，自結前四月稅前盈餘40.56億元、年增179.31%，EPS為5.43元，創同期新高。

旗下有140艘散裝船，有近三成船舶租金為指數連結，3月有11艘船舶換約，享受租金調漲於4月完全反映，接著4月也有6艘船舶換約調漲，推升營收。

慧洋樂觀預估，今年換約漲幅可達三成以上，已超前部署業界最多船舶，7月還有一艘巴拿馬型82,300DWT新船加入營運。

華航客貨需求都轉熱

華航(2610)第一季獲利30.72億元，不僅較去年同期轉盈，也寫11年來單季次高，今年第一季EPS為0.52元，僅次於去年第四季;第二季隨新機A321neo客機、777F貨機投入營運，再衝一波。

連著3、4月貨運營收破百億元，在海運塞港未紓解下，將配合短期高價包機需求，繼續衝刺營收獲利。

客運第一季收入都較去年同期成長。接下來，因應各國疫情發展，6月起增加載客航班服務，區域航線以東北亞、東南亞航線增班最多，長程航線增加歐美航班部署。