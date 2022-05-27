生技產業明星股|佳醫、全宇-KY、高端

今年來生技族群在利多不斷中，成為資金避風港!藥物/疫苗、快篩檢測股、保健品、藥局通路和肥料股仍是盤面重要指標，多頭行情仍可延續。

以基本面看，疫情延燒，政府政策傾向與病毒共存下，將出快篩、PCR需求暴增，泰博、瑞基、寶齡、瑞磁都是是大贏家；而高端的新冠疫苗若能獲WHO和歐盟認可，亦將有機會打進國際賽局，今年營運仍可期待，並帶動台康生、東洋等供應鍊業績。

另外，因時序進入股東會旺季，各家公司將開始配發股利和股息下，生技高獲利的眼球、醫美和通路股，也可望有不錯的題材。晶碩、生達、佳醫、大樹、承業醫、杏昌、全宇、曜亞、進階等近3年毛利率、營益率和純益率年年走高的三率三升股成為最佳代表。

醫美保健品族群中，麗豐、大江、軒郁、達爾膚，也都大方配發去年度高股利，加上下半年業績可望在疫情趨緩後急起直追下，後市值得關注。

佳醫獲利穩定啟動南向計畫

佳醫(4104)去年每股稅後盈餘4.3元，董事會決議配發3.5元現金股利與0.5元股票股利，股利水準創下2008年後新高，該公司全台灣血液透析通路數超過百家，市占率超過14%，擁有穩定現金流。

佳醫近年積極布局海外市場，去年11月公告，香港子公司將斥資7.7億元，取得NC與CMS49%股權，參與該血液透析通路的經營；另外也向上垂直整合血液透析事業，先前已敲定將出手買下馬

來西亞洗腎藥水工廠，雖因疫情進度延宕，但後續若完成查廠後，也有機會擴大供應既有客戶，並將台灣經驗成功複製到東南亞。

全宇-KY產能滿載建置新廠

全宇-KY(4148)受惠國際油棕價格居高不下，全球鉀肥續漲，拉近與生物肥的價差，帶動生物複合肥銷量大增下，目前訂單能見度直達年中，產能滿載，全年營收、獲利有望優於去年，並創新高。

另外，該公司積極投入循環經濟領域，開發出預防油棕靈芝病的植物疫苗，並與油棕園合資方式成立第一間疫苗廠，採用熱處理方式投產，已呈現供不應求；第二間疫苗廠會採用投資成本更低的生物處理法，投資金額預估從1400萬馬幣降成700萬馬幣，預計今年6月將動工，2023下半年投產。

高端新冠疫苗出貨年估上億劑

高端(6547)的新冠疫苗繼在台灣上市施打後，由於入選WHO團結疫苗試驗，有機會在第二季解盲，歐盟三期試驗也有望在第二季完成。為供應海外市場需求，高端今年出貨量目標為1億劑，中、長期為3億~4億劑，現也積極尋求海外代工。

此外，高端已向台灣TFDA提出腸病毒71型疫苗新藥審查登記(NDA)，後續將向東南亞國家的藥政法規機關提出NDA，有機會在2022年下半年取證上市，搶攻台灣與東協每年合計200億~300億元市場商機。