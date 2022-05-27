紡織產業明星股|遠東新、儒鴻、廣越

俄烏戰爭導致全球原物料飆漲、油價飆漲又造成能源成本上升、加上全球通膨帶來的需求減緩；國內紡纖業今年拚成長，後市表現聚焦兩好一壞三變數。其中，油價飆帶動產品報價維持高檔，紡纖廠遠東新、新纖首季營運仍維持成長。台幣貶值有利接單，也可為下半年訂單成長加分。

俄烏戰爭帶來的全球通膨陰影，雖影響服飾終端需求，但紡纖下游成衣代工廠儒鴻、聚陽手中高單價訂單比例提升、機能性產項多，可望回補需求，降緩戰事對營運的衝擊。

2022年紡纖產業的環境景氣，市場分析，高階戶外休閒運動機能服飾及使用在民生必需品上的固聚、瓶酯粒等產品，較不受影響但大宗、規格化的化纖產品，以及定位為「普羅大眾」的服飾產品，受衝擊程度較大。

全球七成以上機能性服飾產自台灣，市場預期，今年國內紡纖廠營運應仍可維持成長趨勢，下半年營運績效將視各家業者產品差異化及競爭力而定。

除此之外，由於全球服飾品牌廠已改變了下單趨勢；在節省成本、降低庫存的壓力、分散風險下，「集中採購，一站式購足」、多元生產基地、產銷靈活調度的紡纖供應鏈，已成採購主流。國內上中下游紡纖廠，為爭取訂單、強化競爭力、滿足客戶需求，已加大、加快、加碼垂直整合力道。

遠東新積極發展高值化產品

遠東新(1402)全球化的通膨反映的是，所有原物料價格都持續上漲，為維持穩定的營收獲利成長，已積極發展毛利較高及市場需求持續增加的尼龍66、再生酯粒(R-PET)等高質化產品。其中，目前市場最夯的再生酯粒，遠東新計畫在台、美、日及東南亞，持續以併購及自建方式增加產能。遠東新預估，去年再生酯粒年產能約為65萬噸，至2025年產能將提升至100萬噸。

儒鴻訂單已滿到年底

儒鴻(1476)客戶需求增加，訂單成長，帶動營收增長。目前已接單到第四季。第二季已進入傳統的旺季，加上印尼廠成衣一期順利量產，有助於產能提升，預期營收可持續放大。下半年，根據手中訂單量來看，營收維持年增正成長無虞，只是增幅在許多變數仍多下，估會較去年同期縮小。但今年全年營收仍可維持雙位數年增的格局。

廣越今年營運拚創新高

廣越(4438)今年4月營收創下歷年同期新高。去年受疫情影響而遞延的營收已於第一季陸續消化完畢，2022年的營運成長動能，主要是因品牌客戶訂單需求強勁。展望2022年，中國封城造成物流阻塞情況已逐步緩解，另俄烏戰爭雖仍持續膠著，但對營運僅有些微的影響；另市場關注通貨膨脹對消費力影響造成品牌客戶下單力道減弱的隱憂，由於主要產品以中高價位、高端及機能產品別為主，較不受通膨影響，整體而言，品牌客戶下單仍多有增長。審慎樂觀看今年的營收可創歷史高峰。