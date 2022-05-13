台灣午夜時分 人道走廊命運啟程

在俄軍砲火持續圍困下，根據法新社報導，烏克蘭東南大城馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠內最後一批40位平民已撤出，聯合國烏克蘭人道主義協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）9日推文感謝，過去10天已有超過600人經由「安全通道」從馬立波撤出。

而這安全通道指的就是人道主義走廊（Humanitarian Corridor），自俄羅斯2月24日展開「特殊軍事行動」入侵烏克蘭以來，早在3月3日雙方第2次談判的重點即是設立人道走廊，俄方也宣布在烏東的馬立波、沃爾諾瓦哈（Volnovakha）等城市開闢人道走廊，疏散平民至中部大城札波羅熱（Zaporizhzhia），但烏方卻指控俄軍不遵守暫時停火協議，使得撤離行動被迫推遲。

《BBC》甚至指出從俄羅斯起初公布的4大城市疏散路線來看，首都基輔（Kyiv）人道走廊通往白俄羅斯，而第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的平民卻只有一條路通往俄羅斯，引發國際批評「為德不卒」，再加上普丁明確表態誰在烏克蘭領空設立「禁航區」就算參戰，讓北約與美國忌憚，人道走廊在俄烏互相指控下，安全性難獲保障，路線開開關關。

惟這多少發揮一定效用，至今逃離烏克蘭的難民據聯合國估算已達600萬人，聯合國人道事務協調廳（OCHA）也統計有227個人道組織在烏克蘭境內提供援助。

設立戰區安全通道 保障無辜平民

「人道走廊」概念最初在1990年代提出，第45屆聯合國大會100號決議中賦予人道援助定義，目的是為戰事受害者、人道機構提供安全通道以逃離武裝衝突區，或提供食物、醫療等緊急援助，人道走廊須受有關當局尊重保護，當必要時聯合國可授權設立。

1992年爆發的波士尼亞戰爭中，聯合國安理會即設立了「禁航區」與6個回教聚集地的「安全區」（Safe Areas），當時雖無法讓安全區完全免於攻擊，但成為往後人道走廊的濫觴，2014年7月以色列空襲加薩走廊，世界衛生組織（WHO）便號召設人道走廊，將傷者送醫並將醫藥物資運進加薩；另2016年7月敘利亞內戰期間，俄羅斯與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府合作，在北部大城阿勒坡（Aleppo）設置4條人道走廊，救援遭反政府叛軍與恐怖分子挾持的平民，並供有意棄械的武裝分子投降撤離。

但人道走廊其實也面臨缺點與風險，法新社就曾引述國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）的說法表示：「烏克蘭正在發生的事，是我們在敘利亞所見的翻版。」她指控俄羅斯將人道走廊變成「死亡陷阱」，並說「已經超越了無差別攻擊，根本是針對民用設施的蓄意攻擊。」

滿足救援行動條件 考驗高度互信

紐約大學法學院線上論壇Just Security專欄作者馬蒂亞斯（David Matyas）則為文指出，首先，人道走廊對交戰雙方而言，難以充分滿足基於日內瓦公約對人道救援行動（包含醫療、食物、衣物）所應履行的義務條件；其次，人道走廊倚賴高度信任，若非通過自然第三方，對交戰雙邊過於危險，所有的合作與對話管道極易遭破壞殆盡，甚至可能被用來運送武器或軍事設備；再來就是人道走廊，必須得到使用它的平民與救援工作人員信任，但這對於烏方來說顯得脆弱。

這份對人道走廊深藏的不安全感，馬蒂亞斯表示或許主要來於2014年8月烏東的伊洛瓦伊斯克戰役 (Battle of Ilovaisk)，當時烏克蘭部隊遭頓內次克親俄分離份子與俄軍包圍，經普丁允許協商設立人道走廊撤出，沒想到砲火沒停，人道走廊反變「血腥走廊」，造成幾百名烏軍死亡，儘管並非現時所討論的平民人道走廊，但足以讓烏克蘭民眾質疑人道走廊的安全性，另外，從車臣與敘利亞的經驗來看，莫斯科似乎把人道走廊視作打擊民心士氣的一種戰術。

而正值聯合國祕書長古鐵雷斯（Antonio Guterres）為俄烏停火到處奔走時，11日他在維也納會見奧地利總統後表示，馬立波疏散平民和建立人道走廊還有很大的外交空間，當天俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也赴中東國家阿曼（Oman）訪問，拉夫羅夫認為聯合國錯過和平解決烏克蘭問題的時機，並呼籲基輔當局不要阻礙居民從戰區撤離，俄方會一直持續開放人道走廊。

從戰爭禍首、糧食危機以至能源衝擊等責任歸咎，俄羅斯與西方國家始終是無法交會的平行線，但任何對人道走廊的努力均屬可貴，即使看來像是場命運賭注，至少指引了難民一道希望窄光。