快篩陽即確診？匡列、確診應變全攻略

本土疫情屢創新高，5月13日單日確診數已破6萬人染疫，民眾染疫或被匡列的風險大增。指揮中心宣布自12日起居家隔離、自主防疫與居家檢疫者「快篩陽性即確診」。而民眾最關注的莫過於發現自己或身邊親友快篩陽性後該如何處理？工商時報統整民眾在疫情期間最在意疫情相關問題與處理流程，供大家參考。

快篩陽性後該怎麼辦？｜確認確診後續處理｜確診期間如何就醫、取藥｜你曾接觸過確診者嗎？｜自我健康監測注意事項

本土疫情持續燒，12日起居家隔離、自主防疫與居家檢疫者「快篩陽性即確診」，其中自主防疫者為密切接觸者採用「居隔3＋4」新制度，居家隔離滿3天，且快篩陰性以後，第4天起即轉變成自主防疫。

本次新規中值得注意的是，快篩陽性等於確診不是所有人都適用，只有染疫可能性較高的3類人才予以適用，一般民眾仍須於快篩陽性後前往篩檢站再行檢驗PCR才得以判定確診與否。指揮官陳時中提醒，居家隔離、自主防疫與居家檢疫者自行快篩陽性後，第1步應於判讀陽性檢測卡匣檢測片，寫上姓名及檢測日期；第2步是將檢測判讀後檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照；第3步是預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳；第4步為配合於醫師視訊評估時出示判讀陽性檢測卡匣或檢測片。

14日起，新增居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性評估管道。圖／中央流行疫情指揮中心提供

另，中央流行疫情指揮中心13日表示，考量國內COVID-19疫情持續升溫，兒童確定病例數增加，為提供學齡前兒童（6歲以下）優先照顧，舒緩醫院急診量、避免過多就診者排擠兒童之待診時間，以及減少群聚，指揮中心已請四大公立醫療體系，盡速配合開設學齡前兒童就醫綠色通道（防疫急門診），建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。

接到確診通知以後，請主動連繫密切接觸者，請對方自我隔離 點選疾管署通知簡訊中「自主回報疫調系統」連結進入填寫或至健保快易通APP內之「健康存摺」內填寫。 至社交距離App中上傳隨機ID，幫助相關接觸者收到提醒。

點選疾管署通知簡訊中「自主回報疫調系統」的連結進行填寫。圖／中央流行疫情指揮中心提供

進入健保快易通APP內之「健康存摺」前往自主回報系統填寫。圖／中央流行疫情指揮中心提供

至社交距離APP點選確診者上傳隨機ID功能，填入疾管署通知簡訊的內容資訊。圖／疾管署提供

採取輕症居家照護的個案，可透過「健康益友App」（Android版本載點／iOS版本載點）或「全民健保行動快益通APP」（Android版本載點／iOS版本載點）申辦「虛擬健保卡」預約線上看診，若醫師有開藥，1,900家協助送藥的藥局可以去領藥送到府上。

成人及兒童如出現以下症狀應立即撥打119或緊急自行就醫：

成人 呼吸困難、持續胸痛、意識不清，皮膚／嘴唇／指甲發青、心跳每分鐘超過100下、無法喝水進食或服藥及過去24小時尿量明顯減少等7警示症狀。 兒童 抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等7警示症狀。

另，中央流行疫情指揮中心12日表示，為使具重症風險因子且有使用Paxlovid口服抗病毒藥物需求之輕中症COVID-19確診病人及時獲得治療，自今（2022）年5月13日起，開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由親友代為看診，以評估使用口服抗病毒藥物。

縣市 間數 醫院名稱 台北市 11 臺北市立聯合醫院仁愛院區、臺北市立聯合醫院中興院區、臺北市立聯合醫院忠孝院區、臺北市立聯合醫院陽明院區、臺北市立聯合醫院和平婦幼院區、國立台灣大學醫學院附設醫院、三軍總醫院附設民眾診療服務處、臺北榮民總醫院、長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院、國泰醫療財團法人國泰綜合醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院。 新北市 12 新北市立聯合醫院（三重）、衛生福利部樂生療養院、衛生福利部臺北醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院、行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院、國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院、新北市立土城醫院（委託長庚醫療財團法人興建經營）、天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院、衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院。 基隆市 2 衛生福利部基隆醫院、長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院。 桃園市 10 衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、臺北榮民總醫院桃園分院、天成醫療社團法人天晟醫院、沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院、長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、敏盛綜合醫院、天成醫院、怡仁綜合醫院、聯新國際醫院。 新竹縣 2 東元醫療社團法人東元綜合醫院、天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院。 新竹市 5 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院、衛生福利部苗栗醫院、李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院、為恭醫療財團法人為恭紀念醫院、通霄光田醫院。 台中市 14 衛生福利部豐原醫院、國軍臺中總醫院中清分院附設民眾診療服務處、國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處、臺中榮民總醫院、林新醫療社團法人林新醫院、李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院沙鹿總院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、亞洲大學附屬醫院、澄清綜合醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院大甲院區、清泉醫院。 彰化縣 7 衛生福利部彰化醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、道周醫療社團法人道周醫院、彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院、彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院。 南投縣 5 衛生福利部南投醫院、臺中榮民總醫院埔里分院、佑民醫療社團法人佑民醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、埔基醫療財團法人埔里基督教醫院。 雲林縣 5 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院、彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院、長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院、中國醫藥大學北港附設醫院。 嘉義縣 3 衛生福利部朴子醫院、臺中榮民總醫院灣橋分院、長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院。 嘉義市 4 衛生福利部嘉義醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院。 台南市 9 衛生福利部新營醫院、衛生福利部臺南醫院新化分院、國立成功大學醫學院附設醫院、高雄榮民總醫院臺南分院、台南市立醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營。 高雄市 16 高雄市立聯合醫院、高雄市立大同醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學附設 中和紀念醫院經營）、高雄市立民生醫院、國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處、國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處、高雄榮民總醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）、義大醫療財團法人義大癌治療醫院、高雄市立鳳山醫院（委託長庚醫療財團法人經營）、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、健仁醫院、大東醫院、建佑醫院。 屏東縣 10 衛生福利部屏東醫院、高雄榮民總醫院屏東分院、寶建醫療社團法人寶建醫院、安泰醫療社團法人潮州安泰醫院、安泰醫療社團法人安泰醫院、南門醫療社團法人南門醫院、枋寮醫療社團法人枋寮醫院、屏基醫療財團法人屏東基督教醫院、輔英科技大學附設醫院、國仁醫院。 花蓮縣 6 衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處、臺北榮民總醫院鳳林分院、臺北榮民總醫院玉里分院、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院。 澎湖縣 1 衛生福利部澎湖醫院。 連江縣 1 連江縣立醫院。 金門縣 1 衛生福利部金門醫院。

*請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診

密切接觸者：居隔採「3＋4」方案，與確診者同住的親友或同寢室的室友都算是密切接觸者，與確診最後接觸的日子為第0天，隔天起居隔3天，最後一天快篩陰性進入4天自主防疫階段，期間必要時可外出，但應避免參加聚餐或聚會，也不要到餐廳內用，而學生需要在自主防疫期滿後採檢陰性才可以去上學。

「密切接觸者」定義以外之其他民眾：若是密切接觸者的接觸者、與確診者在同個工作場域工作且沒戴口罩接觸15分鐘以上，則要自我健康監測，等密切接觸者快篩陰性後，即可解除自我健康監測，期間應避免內用與人多聚會。若是確診者的同班同學或同場域工作者，則是採取自主應變措施，公司與學校可依感染風險程度實施防疫假、停課等。

應避免出入具有人潮眾多，無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人士等特性之公共場所。避免參加大型活動、外出用餐、聚餐及聚會，若必需外出時，應全程佩戴醫用口罩。

若完全沒有出現任何症狀，仍可正常生活或上班、上學，及搭乘大眾運輸工具外出，但都務必落實全程佩戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時，應立即更換並內摺丟進垃圾桶。

維持手部清潔，保持經常洗手習慣，原則上可以使用肥皂和清水或酒精性乾洗手液進行手部清潔。另應注意儘量不要用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴。手部接觸到呼吸道分泌物時，請用肥皂及清水搓手及澈底洗淨。

若出現發燒( ≧ 38˚C)、嗅／味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀，請立即佩戴醫用口罩，撥打 1922 或聯繫衛生局，依指示至衛生局指定之醫療院所就醫，且避免搭乘大眾運輸工具前往。

就醫時並應主動告知醫師為「自我健康監測」對象、接觸史及身邊是否有其他人有類似的症狀。

國內COVID-19疫情持續升溫，除確診及受匡列者須按照規定居家隔離、定時採檢。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，也要記得安裝使用「台灣社交距離APP」（Android版本載點／iOS版本載點），利用藍牙訊號配對精準達到實聯記錄效果，共同降低社區感染風險。