外資空襲半導體 台股淡定等日出

今年以來，外資對台股偏空看法未變，據統計，迄至4月25日的賣超金額已逾6,300億元，高居史上第一，而且是還不到半年光景，遠超過2020年整年賣超5,395億元及2021年賣超4,541億元。市場預期，設若俄烏戰事持續拉長，與美國Fed（聯準會）將持續大幅度升息以壓抑過熱通膨，則2022年下半年外資仍沒理由偏多，初估年度賣超金額不排除破兆，使台股高檔持續承壓。

事實上，外資自新冠疫情爆發以來，對台股就沒好臉色，近2年又4個月賣超台股的總金額已達1.6兆以上，而台股還能力撐在萬點之上，雖目前短中期均線包括10日線、月線、季線、半年線與年線等都跌破，但指數仍力撐在5日線附近伺機而動，主要關鍵係台股仍擁有高股息殖利率護體、國家隊法人逢低布局心態未減、政策面做多意願仍濃厚，與外銷接單、整體GDP發展的遠景仍審慎樂觀，係近期盤勢在相對低檔量縮觀望、以靜制動，等待黎明升起主因。

俄烏戰事、升息、大陸封控清零等變數 影響資金退潮

外資連續3年對台股偏空操作，但台股並未氣餒，仍從2020年3月最低點8,523點一路上漲至2022年元月最高點18,619點，才拉回整理，而且從月線角度觀察，長多格局似仍老神在在行進，唯以日線及周線的角度來看，短中期整理時間將拉長。主要原因還在諸多不明朗消息，影響市場持股信心。

包括俄烏戰事不知何時終了，使敏感的地緣政治風險如中東、東亞與台海兩岸未來動向，再度被正視；另外，全球新冠疫情持續延燒，歐美主要國家雖逐漸放鬆管制，但大陸封控清零政策未變，除影響彼岸經濟成長外，更令人憂心者，係傳產與科技業的供應鏈被打亂，使未來景氣能見度，蒙上一層薄霧。

此外，近期市場傳來美、日將攜手共同挺進高階2奈米晶圓先進製程，以抗衡韓國三星與我國台積電主宰半導體先進製程地位，對台積電中期發展而言，承壓自不待言。

再者，MSCI（明晟）近年持續調降台股在新興市場指數權重，與美國為壓抑近40年來最火熱的通膨壓力，已分別在今年3月、5月調高利率，並且還將在6月縮表（資產負債表），而2022年下半年的既定例行會議，市場也多評估將持續大幅升息，顯示市場資金將呈愈趨緊縮架構，對美股為首全球股市資金行情，等同踢了一記無影腳，這一腳的傷害有多大？目前看起來，或仍暫勿預設立場。

外資持續看空聯家軍等半導體 台股反彈承壓

今年以來，半導體產業景氣反轉議題，愈趨伴隨全球總體經濟成長不如預期疑慮，與終端消費者的需求衰退風險變數升溫，致外資圈對半導體產業多、空看法也愈趨分歧，而在愈趨保守氛圍轉濃的大環境中，外資看淡半導體族群，尤其是泛聯家軍相關概念股包括聯電、聯發科、聯詠等，多遭調降投資評等，甚至連晶圓代工龍頭台積電的波段目標價，也被下修，使半導體整體攻堅氣勢承壓。

不過，在外資圈幾乎一片看淡半導體氛圍中，台積電、聯電、聯發科與聯詠等，在今年第一季的營收與獲利，都傳來捷報，而這些企業的高階經營者，又多不約而出釋出對未來景氣（至少看到2023年）仍審慎樂觀看法，無異對外資看空之說狠打一耳光。

唯外資法人大多身經百戰，豈是省油的燈，在俄烏戰事未止、美升息縮表趨勢明朗與電子業供應鏈受困大陸封控清零政策等負面消息影響下，仍持續在近期陸續出爐的評估報告中，針對聯電、聯發科與聯詠釋出負評訊息，使市場追價意願相對心虛，即便聯電、聯發科與聯詠等半導體相關股票，本波修正幅度已大，但短期反彈走勢仍予人「心有餘力不足」印象，同時拖累大盤無法重振旗鼓，近期仍多在年線之下整理待變。

春江水暖鴨先知 老業內曝因應之道

其實，外資近期除看空聯家軍等半導體族群外，也對面板、部分電子零組件開刀，逢高調節不手軟，面對外資看空報告聲聲急，使投資人忐忑不安，持股信心似大幅受創觀察，大盤短期整理時間或再拉長。

不過，盤勢整理時間愈久，對後市愈有利。據資深業內人士指出，外資與公司經營高層人士，誰最能看得見景氣趨勢？答案不問可知，難道上市櫃企業的接單、良率、產出之A貨或B貨、與客戶折扣關係及稼動率等，是外資主導？

所以，為今之計，上市櫃企業主的誠信為何，才是投資人最需追蹤與評估持股是否「放長線釣大魚」標的。例如，聯發科、聯詠與聯電都在首季繳出財報佳績，而本波拉回跌幅又都夠深，殖利率相對誘人，價值投資多浮上檯面，這時再根據外資看空報告大拋持股，等同為人作嫁，由口袋深深深的大戶，好整以暇逢低大撿便宜貨。

業內人士指出，外資的評估報告，最先窺見者是付費的大戶，之後輾轉發給各媒體、再見諸報刊，最終得知免費消息者，已是廣大散戶，這流程顯示見諸報刊的外資評估報告，已不知是第幾手，時間也不知拖拉多久才見刊，這消息還能信嗎？

因此，一般外資看空，就波段言，反而是逢低布局佳機，相對外資看多的報告，則是逢高適度調節，多頭的最後一棒雖不知在哪裡？但高檔不必再爭相卡位，以免追逐到最高點。當然，外資評估的對象，需先行確認係績優股、價值投資股與持穩成長股等。

另外，在外資看空架構中，面對超跌的質優股，或以金字塔格局予布局，迴避風險。例如，檢視口袋資金比重，做好分配低接的承接點，先在金字塔頂端擬訂投資切入點，之後分批向下承接，每次酌接的切入點，或預設1成至2成跌幅才再加碼，如此一來，平均成本可嚴控在一定安全範疇。當然，此資金並非擴張信用，而是紮實的閒錢投資。

防經濟大蕭條 股神這麼做

外資在近2年4個月賣超台股逾1.6兆元，難道未來都不接回去？答案虛虛實實，實實虛虛，不必急著去推敲，但有一點可肯定，永續經營的質優股，長抱的大波段投資報酬率仍可期。例如，全球知名股神巴菲特在1929年美國經濟大蕭條時，面對崩盤的美股，適時投資帳上一樣損失慘重，媒體也不時揶揄他帳上已逾10億美元虧損，但巴菲特毫無畏懼，僅輕描淡寫的說道：那只是帳面數字。

巴菲特所以淡定，是因為他用閒錢投資，而且他並不靠股票吃飯，加上他當時切入的股票，多是民生必需品如可口可樂等，因此，當美國經濟恢復元氣後，巴菲特不僅投資帳上率先由虧翻紅，並再大賺數十億美元。看出重點來了嗎？投資質優股、用且是用閒錢，那麼無論外資再怎麼看空，由他去吧，投資人只要知道，在亂世中，仍有穩定的被動股息收益，則股票漲漲跌跌由他去吧。

在台股近2、30年的投資經驗中，逢低長抱台塑四寶、台積電、鴻海、聯發科、統一、中鋼、長榮、大立光、日月光投控與環球晶等收益，是可喜可賀的。即便今年有俄烏戰事+新冠疫情+美國升息等變數干擾，靜下心來做好功課的投資決策，就波段來看，台股仍可期。