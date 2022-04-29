穆斯克解放推特 川普說不其實要？

4月26日，推特（Twitter）董事會剛宣布同意以440億美元的價格將公司出售給穆斯克（Elon Musk），次日，特斯拉市值就蒸發了千億美元。周二，美股三大股指遭遇重挫，納指深陷熊市創年內新低，因投資者擔心全球經濟增長放緩和美聯儲更激進的升息，讓納指承壓最多的個股莫過於特斯拉。

華爾街日報說，穆斯克（Elon Musk）或許喜歡在Twitter（TWTR）上開玩笑，但是他即將擁有這個平台的事情是真的，對他自己和其他人來說都不是玩笑。

抵押特斯拉股份也要買 下血本收購推特為哪樁

穆斯克堅稱，他對Twitter的興趣與金錢無關，但從經驗上看，很大程度上還是與錢有關。目前穆斯克的資產淨值位列全球富豪榜第一，而Twitter的市值大約相當於他資產淨值的六分之一，不僅如此，為了這樁收購，穆斯克將把自己的一些資產「典當」給銀行，換取貸款。

綜合外電報導，特斯拉股價周二暴跌12.18％，領跌科技巨頭，市值一日內蒸發約1,250億美元，跌破一兆美元整數關口，穆斯克所持特斯拉股份的價值也相應下降了210億美元，與他承諾用於收購Twitter的210億美元的現金價值持平。

華爾街見聞有分析指出，市場不看好穆斯克收購推特這筆交易，因他可能需要大幅出售個人持有的特斯拉股份，以籌集收購資金，而完成收購後，穆斯克需要分擔精力管理推特，或將影響特斯拉的日常運營。

華爾街見聞此前提及，穆斯克已經獲得465億美元的資金來收購推特公司，但其中超過三分之二的資金或是由他自掏腰包，或是拿他的特斯拉股票作抵押。

入手9.1%推特股份 悔婚恐賠10億美元

媒體引述彭博估計，穆斯克最近幾個月斥資26億美元收購了Twitter9.1％的股份，目前擁有約30億美元現金或其他流動性資產。他持有的特斯拉股票和Space X股權總計約1,840億美元。

穆斯克需要質押約5,870萬股特斯拉股票，以確保債務融資中包含的125億美元保證金貸款。這將使他所質押的股份總數達到其所持股份的85％左右。保證金貸款檔確實允許穆斯克出售他未質押的特斯拉股票。未質押的股票價值超過250億美元，所以如果穆斯克選擇全部出售，再加上他現在擁有的現金，就足以支付稅後210億美元的股權融資。

但這也引起了投資者和分析師的擔憂，Twitter的股價周二（26日）也下跌了3.9％，收在49.68美元，儘管穆斯克周一同意以每股54.20美元的現金收購該公司。擴大的價差反映了投資者擔心特斯拉股價的急劇下跌，可能導致穆斯克重新考慮與Twitter的交易，因為穆斯克2,390億美元財富的大部分來自特斯拉。

自四月穆斯克傳出將入主推特以來，特斯拉股價持續震盪。圖／截自Google財經

路透引述萬達外匯平臺（OANDA）高級市場分析師Ed Moya表示，如果特斯拉的股價繼續呈自由落體狀態，那將危及他的融資。馬里蘭大學（University of Maryland）教授David Kirsch的研究重點是創新和創業。他表示，投資者開始擔心穆斯克的貸款會出現一連串追加保證金的通知。

另據英國金融時報報導，Twitter周二在一份監管檔中披露了反向終止費，穆斯克可以通過支付10億美元的違約金來放棄與Twitter的交易。這意味著穆斯克只需支付不到其淨資產的1％，以及他承諾完成收購的210億美元股權的一小部分，就可以放棄這筆交易。

美國企業律師事務所Dechert的並購律師Daniel Rubin表示，無論穆斯克做什麼，他都知道自己的負債上限是10億美元。根據合同規定：在任何情況下，公司（Twitter）均不得或有權獲得超過母公司終止費的累計賠償金。

Rubin說，終止費甚至都不接近市場水準，對穆斯克來說，這是一筆更好的交易。Rubin補充稱，這筆費用僅為交易總額的2.27％，不到一家私募股權公司放棄收購時通常會支付的罰金的一半，後者通常為6％或更多。

波士頓大學法律系副教授Brian Quinn表示，如果我是賣方，我會要求一筆可觀的反向終止費，如果僅為2.27％，我覺得這並不算多。

2021年遭推特封殺 川普反應引關注

華爾街日報表示，無論是戰略性的意見，還是漫不經心的講話，多年來穆斯克在Twitter上發表的這些言論為他其他雄心勃勃的商業冒險贏得免費宣傳。在穆斯克的功成名就中Twitter有多少功勞，這個問題值得商榷，但他對如何管理該平台抱有濃厚興趣，從這一點來看，似乎可以肯定地說，穆斯克認為Twitter很重要。Twitter是一個微博客服務平台，LOGO是一隻小鳥。

不過美國前總統川普（Donald Trump）是否再「回鍋」推特成為關注焦點，中時電子報引述外電報導，川普在周一發布聲明表示，即使帳戶解禁，他也不會返回推特，而是繼續留在自己新成立的社群媒體「TRUTH Social」。

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022 穆斯克27日發文表示 Truth Social 目前已經在 Apple Store 的免費 App 排行超越推特，引發外界討論。

川普發表聲明表示，如果他的帳戶被恢復，他仍然不會回到推特，他說：「我不會上推特，我會繼續關注真相。」川普希望穆斯克收購推特，他說：「因為他會改進推特，他是一個好人。」

川普之前酷愛在推特上發布推文發表對時事的看法，他的帳戶在2021年1月被永久封禁，理由是因為在當年發生了美國國會暴動事件，推特認為川普有「煽動暴力的風險」而將其封殺。