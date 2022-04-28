聯合國祕書長的莫斯科之行

在出訪俄烏兩國前，聯合國祕書長古鐵雷斯（Antonio Guterres）在紐約聯合總部《打結的手槍》雕塑前發表談話，敦促俄羅斯和烏克蘭在實施為期4天的東正教復活節期間暫時停火，以便開放一系列人道主義走廊。但復活節當天，俄軍Tu-95戰略轟炸機自裏海上空發射數枚巡航導彈，宣稱襲擊了烏克蘭黑海大城敖德薩機場(Odessa）的西方武器集運站，但導彈也擊中一幢16層住宅樓，造成至少6人死亡、18人受傷。

在大國外交的國際環境中，聯合國祕書長向來弱勢，特別是在戰爭斡旋上，沒有籌碼、沒有資源，往往只採道德勸說。古鐵雷斯本次到訪俄羅斯前幾天，俄軍僅在空襲上加強力度，地面推進的戰報上有限，但5月9日勝利日前宣告完全解放頓巴斯的日程已近，普丁給了古鐵雷斯面子，卻未讓到訪莫斯科的古鐵雷斯得到具體成果，而古鐵雷斯在與俄外長拉夫羅夫會面後的記者會上，雙方更多的是談如何在人道主義問題上進行合作，對於俄烏停火問題，鮮少觸及。

由於美方已說服盟國提供烏克蘭更多軍事及經濟上的援助，普丁在一場最新談話中表示，如果有人想干涉烏局勢，俄將進行快速的閃電般的反擊，且烏軍可能於7月開始反攻。普丁28日在其內部會議上表示，烏克蘭是被外部力量推動而與俄羅斯產生直接對抗，其被當成了與俄羅斯鬥爭的耗材。

紅會介入撤離亞速鋼鐵廠平民 仍存變數

在俄烏已有苦戰跡象之際，俄總統普丁在會見古鐵雷斯時從頭說起，談及北約東擴是俄羅斯發起特別軍事行動原因，而俄烏在伊斯坦堡舉行的談判取得重大突破，但是此後隨著布恰事件發生，烏方立場發生根本性變化，普丁強調，俄軍與布恰事件毫無關係。

4月初烏克蘭指控俄羅斯軍隊殺害平民，製造所謂「布恰事件」，這在歐洲引發一場激烈的外交戰，歐洲十餘國先後驅逐逾百名俄外交人員。當時不少分析人士認為，「布恰事件」的事實尚未查清，美國與西方盟友就對俄發動外交戰並威脅在金融、能源領域施加更多制裁，這將導致俄與西方博弈進一步升級，並給正在進行的俄烏談判增添不確定性。

在普丁強調俄軍與布恰事件無關之後，古鐵雷斯表示理解俄方對烏克蘭問題及歐洲和全球安全領域的主張，但這些主張需要根據聯合國憲章提出的各種工具來解決，侵犯他國領土完整是完全不符合聯合國憲章的。

這場會晤，雙方雖再次釐清各自立場，但對俄烏停火並無實質幫助。只是，若要說古鐵雷斯訪莫斯科有何成就，應是在人道主義問題上，確實獲得俄方的首肯。古鐵雷斯說，聯合國與紅十字國際委員會已準備好保障平民按照他們自己選擇的方向從馬立波撤離。聯合國將與紅十字一起，利用所有的資源，與俄烏當局合作，幫助民眾撤離。

不過，紅十字會將介入撤離五百位困在馬立波亞速鋼鐵廠平民一事仍有變數，因這是否為當地烏軍與極右翼武裝亞速營的「保命符」，無法預料，紅十字會是否能將人順利帶走，仍有待觀察。

無人機用途堪慮 大疆暫停俄烏業務

值得注意的是，綜合外電報導，俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭兩個多月後，中國無人機巨頭企業——大疆創新科技有限公司（Dji），成為首家停止在俄羅斯和烏克蘭開展業務的中國大型企業。

4月26日大疆在其英文官網上發出聲明表示：「大疆創新正在內部重新評估各司法管轄區的合規要求。在目前的審查期間，大疆創新將暫時停止在俄羅斯和烏克蘭的所有商業活動。」聲明還補充：「我們正在與客戶、合作伙伴和其他利益相關者就暫時停止在受影響地區的業務運營進行接觸。」

由於中方對俄羅斯進攻烏克蘭一事上從未做出明確表態，也從不支持西方部份國家對俄羅斯的制裁行動，大疆創新的宣告，也成為外界關注中方如何因應這場惡戰的未來的風向球。

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