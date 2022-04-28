上海之後換北京 五一來臨嚴陣以待

五一黃金周來臨，中國大陸卻疫波未平、疫波又起，3月以來多地疫情連環爆，至今仍難以收拾，包括深圳、東莞、上海、昆山等地相繼淪陷。而今連首都北京也失守城門，朝陽、海淀兩區火速啟動普篩，此外，「稀土之都」內蒙古包頭也緊急祭出封城手段，試圖阻止新冠病毒的來勢洶洶。



全力抗疫的同時，中國也力拚兼顧經濟發展，只是即便上海、蘇州致力復工，然實際情況並不順遂，企業復產情況未如預期發展，飽受衝擊的汽車、半導體、3C電子供應鏈續陷封控泥淖，也令各方擔憂斷鏈噩夢難醒。另一方面，內蒙古包頭緊急封城，加上義烏全市封控，全球稀土供應鏈出現危機，受疫情影響產業再擴大，眾所關注的五一黃金周，如今看來仍危機重重。

北京疫情燒 朝陽、海淀啟動普篩

北京市朝陽區疾病預防控制中心25日宣布，朝陽區部分區域提升管控措施，區域內居民足不出區。除此之外，稍晚海淀區也跟進宣布，自4月26日起跟進實施全員核酸檢測，成為北京這波疫情中第二個執行全員核酸檢測的行政區。

香港信報報導，北京市衛健委25日表示，北京24日單日新增14例本土新冠確診病例，以及5例本土無症狀感染者。本土陽性感染分布在朝陽區、順義區、房山區、通州區、西城區、延慶區。海澱區在這波疫情中，目前並無染疫病例。

北京市朝陽區疾病預防控制中心公告指出，24日護國寺小吃（光明橋店）又發現3例核酸檢測陽性者。朝陽區第一時間對小吃店及周邊進行臨時管控，除了生活必需的超商、醫院等正常開業以外，其餘餐飲企業、娛樂場所、室內健身場所等暫時關停。

報導稱，許多北京民眾在生鮮APP上狂下單，但運力很快便被刷空。在京東APP上，米麵油、泡麵、酒精、N95口罩、衛生紙等商品也很快售罄。截至26日晚間，京東北京倉的許多日常用品均顯示要在4月29日後才能送達。

稀土之都包頭封城 疫情衝擊產業再擴大

即便上海疫情依舊吃緊，但4月中下旬官方仍全力打通長三角物流，上海、蘇州也推出首批復工復產「白名單」企業，但實際復工復產情況並不順遂，全球汽車、半導體、3C電子供應鏈都在此波疫情受到重創。

「稀土之都」內蒙古包頭市發現確診病例，25日起全市進入「靜止狀態」，實施為期1周的封城措施。市場擔憂，封城恐影響稀土供應，進而影響電子資訊、化工、機械、航空等產業，受疫情衝擊的產業持續擴大。包頭是大陸重要的稀土和鋼鐵生產基地，大陸稀土資源占全球總量36.4％，而包頭稀土儲量就占大陸總儲量的87％，開採量占全球58.3％，產品出口量更占大陸一半。

相較全球關注美國聯準會縮表與升息的步伐，針對大陸市場，投資人更在意官方的「清零」政策會否調整。這是因各地的封控手段，已令產業鏈供應鏈業者不勝其擾，美國、歐盟、日本等多國政府與商會均頻頻向陸方反映此一問題。

浙江義烏全市封控 恐衝擊全球供應鏈

有「全球小商品市場」、「世界超市」之稱的浙江省義烏市，因為檢出3例新冠本土確診，當地政府27日突然宣布即日起所有社區進行封閉式管理，恐將進一步衝擊全球供應鏈。

分析指出，雖然義烏對中國經濟的重要性比不上北京與上海，但當地卻是全球最大的小商品集散中心，出口的商品從聖誕飾品到美國總統的競選用品等，可謂無所不包，因此實行封閉式管理，可能會給已經在因應中國港口擁堵和俄烏戰爭的供應鏈帶來更大壓力。

【大陸近一個月來疫情爆發部份城市情況 】



．3月28日｜上海：實施分區防控後，迄今解封仍遙遙無期，衝擊當地物流與企業復工復產進程。

．4月2日｜昆山：全市封控，目前復工復產情況多變，影響當地手機與電子供應鏈。

．4月18日｜唐山：全市多區再度封控，衝擊「鋼都」的鋼鐵生產。

．4月25日｜北京：朝陽區、海淀區宣布實施全員普篩，民間出現囤糧情況。

．4月25日｜包頭：全市封城，恐衝擊當地土產業鏈。

．4月27日｜義烏：所有社區進行封閉式管理，恐將進一步衝擊全球供應鏈。

人行喊話沒用 北京封城憂慮嚇跌A股

人行26日向市場信心喊話，加上大陸四大證券類官媒及證券、基金同業公會齊聲護盤，A股三大股市指數26日早盤止跌反彈，但市場擔憂北京緊接上海也「封城」防疫，恐拖累經濟下行，A股午後大跌，其中上證指數收盤跌破2,900點整數大關，創下2020年5月底以來新低。

財經專家汪雷25日指出，按照目前的病毒傳播速度，恐怕大陸境內各大城市都會相繼出現狀況，如此一來大陸經濟必然會遭遇重擊。他擔憂，過去兩年因防疫成功，經濟增長方面所累積的家底與領先優勢，這次會不會因此而被抵銷？他認為，經濟下一步走勢，與接下來的防疫路徑選擇息息相關。

大陸券商國泰君安分析，A股市場經過25日的大幅調整後，短期處於震盪築底過程中。不過，短期內市場依然受到人民幣匯率持續貶值，以及「五一」節前效應（即投資者選擇減倉或清倉，安心過節）、月底效應（意指投資者認為A股月底表現疲軟的預期心理）等因素影響，短期難以形成較為強力的反彈，將會延續震盪走勢。

以中長期來看，國泰君安認為，目前點位無需悲觀，此次調整幅度較大，市場對經濟下行壓力已有較充分的預期。目前A股估值的中位數處於歷史底部區間，接下來進一步大跌的可能性較低，指數點位中長期的配置價值突顯。

疫情野火燒不盡 市場暗流湧動