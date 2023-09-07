0907群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.華爾街日報引述消息來源指中國官方禁止中央機構官員在工作期間使用iPhone。華為Mate60Pro熱賣衝擊IPHONE中國銷售？

2.9/20 FED可能調高SEP美國經濟成長率到1.8-2％，第三季GDP成長率若高於3.2％將是2021年以來最強單季表現。

3.FED Beige Book調查美國經濟和就業市場在7、8月出現放緩，許多企業預計短期內薪資成長將整體減緩。

4.Boston FED Susan Collins表示評估下一步行動時需要耐心，而趨勢顯示可能仍需要進一步升息，即使已接近利率高點，但未來取決於經濟數據，進一步升息可能是合理的。

5.經濟數據

9/07 首次申請失業救濟金人數

9/13 美國CPI

9/14 美國零售銷售

6.國際央行動態：（1）RBA 9/5連3次維持利率不變；（2）BOC9/6升息循環以來第3次沒有升息；（3）BOE Andrew Baiely表示英國利率可能「接近循環頂點」，今年通膨將進一步「顯著」下降，BOE擔心進一步的緊縮可能導致經濟出現不必要的衰退，9/20公布8月數據時整體通膨率可能會上升，但小幅上升不會改變他對通膨下降的展望。加拿大央行維持利率不變，但由於通膨率表現出的粘性及貨幣政策落後效應，央行沒有排除未來升息的可能性。

7.美國：（1）首次申請失業救濟金人數；（2）APPLE 9/13發表新機，但中國相關消息衝擊今天的APPLE；（3）債券殖利率仍會影響科技股；（4）9/13公布8月CPI，市場預期3.6％（TIS預期3.6％，BENOWCAST預期3.6％，ClevelandCPI預期3.8％），連2個月反彈，9/20FOMC前震盪；（5）9/14零售銷售預期月增0.2％，前期0.7％，不含汽車月增0.4％，前期1.0％。（6）DB分析師Emmanuel Rosner 9/6TESLA在慕尼黑的投資者會議上澄清，由於全球範圍內的工廠停產升級計畫，第三季產量和交付量都將下降。

8.中國官方證券時報指房地產市場限購、限貸、限售等限制性政策已「不合時宜」！房地產受激勵但整體市場反應疲弱。

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