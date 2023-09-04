0904群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.經濟數據

9/05 工廠訂單

9/06 ISM服務指數

9/07 首次申請失業救濟金人數

2.ClevelandFEDLorettaMester表示儘管近期美國通膨出現改善，但依然過高，並且勞動力市場仍然強勁。貨幣政策的問題是聯邦基金利率目前是否有足夠的限制性，以及要在限制性維持多長時間才能讓通膨以可持續、及時的方式回落至2％的目標。

3.BlackRock全球固定收益部門CIORickRieder表示勞動市場降溫為FED已完成升息的猜測提供了支撐，使得債券的吸引力升至幾個月來最高。

4.ECB表示由於央行大規模購買債券造成市場扭曲，殖利率曲線預測經濟衰退的能力或許已經減弱。央行的行動已經壓縮了投資者持有長期債券所要求的殖利率溢價，可能會降低殖利率曲線斜度對經濟成長的預測能力。

5.美國重要數據公布

（1）本周關注ISM服務業指數及首次申請失業救濟金人數

（2）APPLE 9/13發表新機

（3）債券殖利率仍會影響科技股

（4）9/13 公布8月CPI，市場預期3.5％（TIS預期3.6％，BENOWCAST預期3.6％，ClevelandCPI預期3.8％），連2個月反彈，9/20 FOMC前震盪

（5）9/14 零售銷售預期月增0.2％，前期0.7％，不含汽車月增0.4％，前期1.0％。

6.中國央行9/1宣布將下調外匯存款準備金率。9/1北京和上海市放寬部分購房者的抵押貸款規定，一線城市全面執行認房不認貸政策。調降房貸利率、調降存款利率。

7.碧桂園人民幣債券展期三年的方案獲得持有人投票通過，得以避免出現首次債券違約，但9/5還有債券到期。

8.習近平向中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會發表致辭稱「中國將堅持推進高水平對外開放，以高質量發展全面推進中國式現代化，為各國開放合作提供新機遇」。

9.香港促進股市流動性專責小組將於本周開會，研究如何擴寬市場的資金來源和流量、吸引更多優質企業赴港上市、提升交易效率等上讓步。

10.澳洲外交部長黃英賢9/2稱澳中高級別對話將於9/7在北京舉行，這將是中斷3年後首次對話。

11.美股反彈台股彈不動！成交量逐漸萎縮，市場在怕什麼？大家心知肚明！

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