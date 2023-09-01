0901群益早安｜全球財經時事深度解說

1.美國美上周初領失業金人數降至22.8 萬人，創 4 周新低 。值得注意的是， 續領失業金人數上周回升至 170 萬以上 ，這一趨勢可能在未來持續下去。

2. 美國7月 PCE 年 增率為 2022 年 6 月以來最大年增幅度。核心 PCE 年 增較 6 月前值 4.1% 略有上升，但符合預期。

3. 美國此外，Fed 更注意的不含住房的服務業通膨數據顯示，該指數 7 月年增4.69%4.69%，較 6 月的年增 4.13% 加速提升 ，透露服務業通膨在很大程度上仍停留在高處 。

4. 美國7 月服務業通膨月增 0.4%0.4%，創年初以來最大月增幅 ，而商品通膨月減0.3%0.3%，為自 2022 年以來最大單月降幅。 個人儲蓄率從 4.3% 驟降至 3.5%為去年 10 月以來新低 。

5. 8/31四聯準會亞特蘭大Bostic亞特蘭大聯儲行長 Raphael Bostic 8／31（週四 ）表示 決策者需要謹慎行事 以免過度收緊貨幣政策 對美國勞動力市場造成不必要傷害 。 Bostic表示不能排除進一步加息的必要性 。Bostic敦促保持耐心的同時 也提到有必要將高利率維持較長時間 。

6. 8/31四聯準會波士頓 Collins波士頓聯邦儲備銀行總裁蘇珊 · 柯林斯 (Susan Collins) 8／31（週四 ）表示研究導致貧富差距的問題 那些讓某些群體更難參與經濟 有助於吸引更多人加入勞動力市場並 促進成長 。(註： Collins 在準備好的講稿中沒有評論她對經濟或貨幣政策的前景 。)

7. 歐洲歐元區整體通膨率未如預期放緩，令歐洲央行官員處於進退兩難的境地：通膨壓力過久以至於無法暫停加息。

8. 歐央執委會成員 Isabel Schnabel 8／31（週四 ）表示歐元區經濟前景比官員們 6 月份的預測更為 糟糕而基本通膨 仍然「 畸高 」 。 「 我們無法預測峰值利率將在哪裡或利率必須在限制性水平上維持多久 」她周四在演講中說道 。

9. 歐洲央行8／31（週四 ）公布 7月 26 日至 27 日的貨幣政策會議紀錄顯示決策者在 7 月會議上全員支持升息 1 碼 25 個基點但對9月升息意見不一 。 部分決策者認為歐元區經濟面臨極大壓力目前的利率足以在未來幾年內降低通膨 因此9月不必進一步升息 。

10. 歐央副總裁 金多斯 (Luis deGuindos) 8／31（週四 ）表示 歐央的加息進程已經進入最後階段但 9 月會議上的政策決定仍未確定下來 未來幾天發布的經濟數據將是決定歐央行 9 月決策的關鍵 。數據 顯示歐元區經濟活動狀況在第三季趨弱並可能延續至第四季。

11. PMI只是中國其中之一的問題

中國製造業活動8 月份再次萎縮，全球第二大經濟體前景更加黯淡。中國國家統計局8／31（週四 ）發布數據，8 月份官方製造業 PMI 報 49.7 連續第五個月萎縮，不過較 7 月份的 49.3有所改善，且高於彭博調查的預估中值 49.2 。

12. 美商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)訪中

8/27晚間飛抵北京

8/28會晤中國商務部長王文濤

8/29會晤中國總理李強、副總理和立峰、文旅部長胡和平

美商務部長雷蒙多8／30（週三 ）完成中國行， 總結此行最大收穫是美中承諾加強溝通，並同意啟動新的商業問題工作組。

13. 中國房地產巨頭碧桂園(02007 HK)上半年虧損人民幣 下同 )489.32億元寫下歷史紀錄，且這家陷入困境的建商警告，如果財務持續惡化，可能出現債務違約。

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