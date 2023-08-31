0831群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED向資產在1,000億至2,500億美元的銀行發出一系列私下警告，包括公民金融集團、五三銀行和M&T銀行，這些警告從銀行資本和流動性到技術與合規的各方面。FED發出這些被稱為「需要注意的事項」和「需要立即注意的事項」（MRAs和MRIAs）的警告之際，FED審查人員正在金融體系中尋找是否存在其他壓力的跡象。

2.經濟數據

8/31 PCE

9/1 美國非農業就業人口、失業率ISM製造業指數

9/13 美國CPI

9/14 美國零售銷售

3.ECB官員Robert Holzmann表示尚未擊敗通膨，可能需要在9月份再次升息，經濟沒有處在衰退險境中，而且勞動力市場吃緊意味著工會可能會尋求大幅提高薪資。

4-1.美國（1）關注本周經濟數據；（2）APPLE 9/13發表新機；（3）債券殖利率仍會影響科技股；（4）9/13公布8月CPI，TIS預期3.63％連2個月反彈，9/20FOMC前震盪。

4-2.BOJ植田和男表示基本通膨仍然略低於2％的目標，這就是為什麼堅持目前的貨幣寬鬆政策，7月不包括生鮮食品通膨率為3.1％，預計到年底將持續下滑。

5.碧桂園2023上半年創紀錄虧損489.3億人民幣，還對持續經營能力提出了警告，碧桂園表示，如果財務狀況持續惡化，本集團或將無法滿足若干借款的財務契約條款，導致該等借款的違約及若干其他借款的交叉違約，上述所有事件及情況均表明存在可能對本集團持續經營的能力構成重大疑慮的重大不確定性。如果碧桂園倒閉，後果可能比恆大還要糟糕，因為碧桂園的樓盤項目是恆大的四倍之多！

6.美股決定台股的方向！美國8月CPI會連續第2個月反彈，8-9月美股震盪台股也跟著震盪！

【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線，總獎品超過300萬！活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n