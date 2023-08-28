0828群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.Powell談話：（1）實質利率為正而且遠高於中性利率的主流預估，目前的貨幣政策已經具有足夠限制性。（未來有降息的空間，降息預期持續存在）（2）首次承認Supercore在通膨趨緩的過程中取得進展，實質利率已經相當具有限制性。（3）高利率抑制汽車需求，供應鏈正常化，核心商品價格還有進一步下跌的空間。（4）勞動市場趨緩，薪資成長放緩。（5）GDP成長高於長期趨勢，如果這種情況持續下去，可能需要進一步提高利率。但也要留意貨幣政策的落後性（7月暫停升息的原因）！（6）如有必要，FED準備進一步升息，並將利率維持在高水平，直到通膨令人信服的保持在向2％目標靠攏的道路上（一切由數據決定）。

2.經濟數據

8/29 Jolts職缺

8/30 ADP

8/31 PCE

9/1 美國非農業就業人口、失業率ISM製造業指數

3.美國（1）關注本周經濟數據，（2）APPLE 9/13發表新機，（3）債券殖利率仍會影響科技股，（4）9/13公布8月CPI，TIS預期3.63％連2個月反彈，9/20FOMC前震盪。

4.美國商務部長雷蒙多8/27-8/30訪中，信這套的人不要忘了葉奶奶訪中後A股表現一樣差。

5.中國調降印花稅50％！

6.中國監管部門8/25發布購買首套房貸款「認房不認貸」政策，以重振住房市場。恆大申請8/28復牌？

7.中國證券業監管機構計畫與全球一些最大的資產管理公司開會，在外資持續淨賣出A股之後，這是提振信心的最新舉動。知情人士稱中國證監會副主席方星海將主持預定在香港舉行的這場會議，傳富達國際、高盛等公司均受邀參加。

8.美股決定台股的方向！美國8月CPI會連續第2個月反彈，8-9月美股震盪台股也跟著震盪！

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