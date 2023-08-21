0821群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1）美債，是在兇什麼 市場／個人*對美債殖利率狂升的看法

1.惠譽降評美債 但美高收跌幅不大

補充：1.紐約聯儲銀行的調查顯示，美國消費者認為，聯準會的政策（利率和貨幣供應）以及供應鏈問題的改善，是令過去一年通膨降溫的主要原因，2.聯準會升息循環仍「接近尾聲」。

2.主要國家央行及大法人拋售美債美國財政部周二（8/15日）發布國際資本流動（TIC）月度報告，6月份中國持有8,354億美元美國國債，較上月減少11.3億美元。

TIC是六月份的數據，美債是七月FOMC會議後走揚的，除非賣舊債買新債，否則長債標售將持續地有不順利的消息傳出。

3.通膨增溫，聯準會還要升息

①名目數據僅溫和增溫（隱憂：未來數月恐揚）；核心數據緩步走低

②聯準會升息預期，其實沒動

③交易面通膨預期，其實也沒動

④調查面通膨預期，還是沒動

4.利率上揚是在反映美經濟強勁*

關注：（1）.通膨數據變化，（2）.通膨預期變化，（3）.就業市場變化

5.債券殖利率飆升，「5％的世界」正在歸來近期歷史上極低的殖利率可能已經一去不復返了。美國經濟出人意料的強韌，債務和赤字激增，以及對聯準會將把利率維持在高位的擔憂，促使人們重新思考美國國債市場的「常態」將是什麼面目。在美國銀行，策略師們正在警告投資者，要準備好重返「5％的世界」；那是全球金融危機之前的主流。貝萊德和PIMCO稱通膨可能會頑固地高於聯準會目標，從而為長期殖利率進一步上升留下空間。

本周公布企業財報

本周聯準會官員談話：8／22芝加哥Goolsbee、8／24費城Harker、8/25主席鮑爾@Jackson Hole

本周重要經濟數據：8／21中國LPR利率、台灣外銷訂單；8／23美／歐、日S&P PMI初值、台灣工業生產；8／24美國耐久財訂單、申領失業金人數、台灣貨幣供給M2與M1B；8／25美密大消費者信心日、東京CPI；8／27中國工業利潤。

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主計總處周五（8／18日）公布最新GDP預測值為1.61％，較5月預測數2.04％下修0.43％，確定不保2，並將是8年來新低，而全年消費者物價指數（CPI）年增率上漲2.14％，仍會突破2％的通膨警戒線。

週五（8／18日）公布的馬來西亞第二季增長率為2.9％，低於第一季的5.6％，市場預期為3.3％。這一增幅為2021年第三季以來最慢。馬來西亞央行預計，大馬全年經濟增長將處於其早些時候預測的4％至5％區間的下限。周五的其他數據顯示，馬來西亞7月份出口年減13.1％，差於經濟學家預測的11.3％的跌幅。與此同時，進口降幅也超出預期。

馬來西亞的出口導向型經濟依賴於全球增長，而全球經濟正面臨著越來越多的經濟衰退擔憂。

中國商務部8／14發布公告稱，對原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）徵收保證金。2022年11月30日，商務部決定對原產於台灣的進口PC進行反傾銷立案調查。調查機關初步認定，被調查產品存在傾銷。8/15起對台灣進口PC，收取最高22.4％反傾銷保證金。關於中國大陸4月12日起，啟動對台灣對大陸貿易採取限制措施的調查一事，中國商務部新聞發言人束珏婷周四（8／17日）表示，根據其初步調查，台灣涉嫌違反世貿組織（WTO）關於非歧視原則、普遍取消數量限制原則等規則。在副總統賴清德過境美國之際，中國商務部在周四（8／17日）表示，台灣的貿易限制措施涉嫌違反WTO規則，北京是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠，商務部表示，將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應措施。

反傾銷是一個手段；台灣賣過去的產品被加稅，將失去競爭優勢。

違反WTO規則是另一個手段；是要衡量中國產品賣不過來的損失，損失被認可後，可以挑台灣出口中國的產品加以課稅（例子：歐盟對哈雷機車加稅）。

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