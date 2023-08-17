0817群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨研究員-徐楨榕為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FOMC再展雄鷹，美股疲弱。

2.回歸供需，才看得懂價格走勢。

3-1.聯儲會官員在7月份會議上仍然擔心通膨可能無法回落，暗示或需繼續提高利率。多數與會者繼續認為通膨存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策」。一些與會者稱，儘管經濟活動堅挺、勞動力市場保持強勁，但經濟繼續面臨下行風險，失業率存在上行風險」。

3-2.自7月份會議以來，聯儲會幾名官員的公開發言表明對於維持過去一年半激進的貨幣緊縮政策，聯儲會內部的堅固共識可能正在開始瓦解。費城聯儲行長Patrick Harker曾表示聯儲會可能不需要繼續加息。理事Michelle Bowman等人則持相反觀點。多名與會者認為，鑒於貨幣政策處於限制性區域，聯儲會的承諾的目標存在上行和下行風險，重要的是平衡緊縮過度和緊縮不足這兩方面的風險」。

4.美國財政副部長表示中國經濟問題正在對美國和全球經濟構成阻力。

5.經濟數據：8/17首次續領申請失業救濟金人數、成屋銷售

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