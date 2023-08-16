0816群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.美國7月份零售銷售額增幅超過預期，表明消費者仍然有資金維持經濟成長。

美國商務部周二公佈的數據顯示，7月份整體零售銷售額成長0.7％，此前兩個月的數據向上修正。該樂觀的數據反映了多種類別的銷售錄得成長，13個零售類別中有9個錄得成長，包括體育用品店、服裝店、餐館和酒吧。

最新數據顯示，在面臨高利率之際，得益於勞動力市場強勁和工資上漲的美國家庭，迄今為止助力經濟抵禦了衰退。然而，如果通膨壓力被證明居高不下，可能迫使聯儲會採取更激進的政策。

2.美銀：美國消費者韌性超乎投資人想像

美國銀行在周一（14日）的最新報告中表示，雖然有「優於預期」的說法，但市場並未完全反映出這種韌性。

美國銀行經濟團隊最近取消了2024年經濟衰退的預測，預計2023年消費者支出將成長2.3％，高於之前的2.1％；2024年將成長1.1％，高於之前的0.1％。

3.明尼亞波里斯聯儲分行行長Neel Kashkari

•美國通脹仍然太高。美聯儲在抗通脹行動中已取得進展。

•大幅加強資本監管

美聯儲官員將利率爭論從多高轉向多長時間

美聯儲一直在加息，試圖減緩2022年達到40年來高點的通脹。價格增長有冷卻的此後大幅增長，但仍遠高於美聯儲2％的年度目標利率。雖然上週的一份報告顯示7 月份通脹繼續放緩，核心價格錄得兩年多來最小的連續漲幅，強勁的零售銷售數據週二顯示美國消費者繼續保持彈性。

4.8月份紐約州製造業指數降至-19.00

•前月整體企業活動狀況指數為1.1

•支付價格指數增至25.2；前月為16.70

•新訂單指數降至-19.9；前月為3.30

•僱員數量指數降至-1.4；前月為4.70

•平均週工作時間指數降至-10.7；前月為0.30

•庫存指數增至-9.7；前月為-10.80

•6個月整體企業活動狀況指數增至19.9；前月為14.30

5.美國7月進口價格月增上漲0.4％預估上漲0.2％

•7月進口價格年增下降4.4％

•7月扣除食品和燃料的進口價格年增下降1.1％

•工業用品價格上漲0.4％，6月下跌0.1％

•資本品價格月增上漲0.1％，6月下跌0.1％

•汽車價格月增上漲0.3％，6月下跌0.1％

•消費品價格月增下跌0.1％，6月下跌0.2％

•出口價格月增上漲0.7％，6月下跌0.7％

•7月出口價格年增下降7.9％

•不含農產品的出口價格月增上漲0.6％，6月下跌0.6％

6.惠譽分析師Chris Wolfe在接受采訪時表示，若其再次下調美國銀行業整體評級，那麼將不得不重新逐一評估其追踪的70多家美國銀行的評級。

Wolfe表示，如果將行業評級從AA-下調至A+，“則很可能會轉化為負面的評級行動”。Wolfe說道，切實存在下調銀行評級的風險，但並非既定事實。若下調行業評級至A+，將意味著行業整體評級低於部分評級最高的銀行的評級。在這種情況下，摩根大通和美銀的評級可能會從AA-下調至A+。

7.中國央行下調MLF利率15基點

下調逆回購利率10基點

8月15日周二，根據公開市場業務交易公告，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，中國央行今日開展4,010億元一年期MLF操作，利率下調15個基點至2.5％，此前為2.65％。同時中國央行進行2,040億元7天期逆回購操作，中標利率調降為1.80％，此前為1.9％。

8-1.中國七月經濟數據，依舊未見好轉。

7月服務業生產指數年增5.7％。

7月社會消費品零售總額年增2.5％，其中7月汽車類零售年增下降1.5％。

1-7月份全國固定資產投資（不含農戶）年增增長3.4％。

1-7月份全國房地產開發投資年增下降8.5％。

7月城鎮調查失業率為5.3，青年失業率暫不公布。

7月份規模以上工業增加值年增3.7％。

7月貨物進出口總額下降-8.3％。

8-2.多家投銀下調中國增速預期【彭博】–

•摩根大通將中國今年全年的經濟成長預期從5％下調至4.8％，明年也降至4.2％，此前中國公布的一系列7月經濟數據表現令人失望

•巴克萊將中國2023年GDP增速預估下調至4.5％

巴克萊經濟學家常健等人在8月15日的研報中表示，鑒於房地產市場惡化速度快於預期，將今年中國經濟成長目標下調0.4個百分點至4.5

•瑞穗將2023年中國GDP增速預估從5.5％下調至5％，還預計人民幣今年內最低可能觸及7.4

9.日本第二季度GDP增速遠超預期

但國內需求下滑！！

第二季度國內生產毛額折合成年率成長6％，創2020年最後一個季度以來最快增速。這一數據表現也強於經濟學家預期的2.9％。淨出口對經濟成長的貢獻為1.8個百分點，預估為0.9個百分點。

當季企業資本支出持平，預期為成長0.4％，而占GDP總量50％以上的私人消費意外下降0.5％。

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