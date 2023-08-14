0814群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1）（CPI）才下眉頭（PPI）卻上心頭

周四的CPI才讓市場對通膨的擔憂得到舒緩，周五的PPI卻讓通膨的擔憂重新再起，並讓金融市場波動加劇擴散指標顯示通膨下降的勢頭正在增強

美國勞工部周五（8/11日）公布的數據顯示，受服務業價格上漲推動，7月PPI增速超預期，聯準會（Fed）在今年內的升息路徑更加撲朔迷離。

美國密西根大學周五（8/11日）公布初步調查顯示，8月初的短期通膨預期意外續降，與兩年多來低點持平，但消費者信心指數較前月有所下滑。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Bostic）表示，聯準會「近幾個月來一直在努力降低過高的通脹」，並希望將其降至2％的目標。

他還表示，除了促進物價穩定之外，聯準會還有一項任務是促進最大限度的「可持續」就業。

費城聯準銀行總裁哈克（Harker）表示，聯準會在對抗通脹方面正在取得進展，並且在更好地理解勞動力市場的複雜性方面也取得了進展。

哈克在他事前準備好的講稿中沒有評論貨幣政策或經濟前景。

Fed縮表近兆美元、衝擊金融市場

截至8月9日，Fed資產負債表規模已比去年5月的8.55兆美元頂峰縮減0.98兆美元，且數據顯示到8月底，縮表額將超過1兆美元。這一輪的縮表行動進行順利，主因是疫情之後全球金融體系資金充裕；但若持續緊縮，金融市場將面臨挑戰。

本周公布企業財報

補充：1.本周最重要經濟數據為周二公布的美國零售銷售

標普500指數公司對正面EPS的負向價格反應為2011年來最大

迄8/7為止，標普500指數中84％的公司公布財報，79％的EPS高於平均預計值，高於77％的5年平均，高於73％的10年平均。營收優於預期的比例7.2％，低於8.4％的5年平均，但高於6.4％的10年平均。

2）（中國）這次地，怎一個愁字了得？

陸股周五（8/11日）大跌可能原因：

1.經濟數據乏善可陳

香港信報8月12日報導：中國海關總署網站最新數據顯示，今年3月出口額下調105.5億美元，該月的按年增長率由之前的14.8％，降至11.4％。經濟學家認為，海關總署大幅下調3月的出口數據，表明今年較早時的外貿可能較最初想像的疲弱。3月的修正是有記錄以來下調幅度最大的一次。

2.房企違約風險壟罩

香港信報8/11日10點中國財經港股直擊碧桂園傳籌備債務重整將啟動相關程序內地《第一財經》報導，面對階段性流動壓力的碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，且已聘請中金為財務顧問，主導重整事宜。大陸最大地產商碧桂園再暴雷宣布11檔公司債停牌（8/12日）碧桂園8月12日深夜又公告，11檔公司債券14日起停牌，復牌時間另行確定。這11檔債券合計存續規模約人民幣157.02億元（約合新台幣691億元），均將於2024年6月底到期。

3.醫療行業反腐

中國正掀起史上力道最大的「醫藥反貪腐」風暴，截至8月6日已有168名醫院黨委書記、院長被查，有報導指將倒查20年。中國醫療系統腐敗問題集中在藥品配送、設備採購、耗材供應、工程建設等方面，醫院多付出的成本就轉嫁到患者和財政身上。

4.美中關係依舊緊張

經過數月的審議，拜登的「限中令」終於出爐。周三（8/9日），美國發布了一項行政命令，禁止美國對中國「量子計算」、「先進晶片」和「AI」領域的部分投資，目的是阻止中國軍方獲取美國技術和資本。這項新行政命令將於明年生效。可能產生寒蟬效應。美國總統拜登周四（8/10）在猶他州一場私人政治募款活動中脫口而出，直指中國經濟問題，讓中國成了一枚「定時炸彈」，更直呼中國是「壞傢伙」，認為當壞傢伙遇到麻煩的時候，就會開始做壞事。

中國商務部周五（8/11日）發布《美國履行世貿規則義務情況報告》，指控美國破壞多邊貿易體制、實施單邊霸凌行徑、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鍊等政策措施。

3）據悉部署兆元地方再融資債發行，推進隱債化解並劃定重點區域

中國財政部據悉即將下達約1兆元人民幣地方政府再融資債額度，利用歷年結存限額助力地方償還隱性債務。

一位知情人士稱，除四個省市自治區政府外，其餘地區均獲得額度。

4）台股近期盤面焦點：1.外資動向，2.台幣匯價，3.AI股變BI股

補充：8/24輝達將公布財報

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