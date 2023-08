0809群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師(CSIA)董嘉青為投資人深度解說全球財經事件,本集節目重點如下:

(1)今晚,想來點什麼樣的CPI?

a)反彈,但符合預期/低於預期的CPI

b)持續下滑的核心CPI

c)高於預期的CPI、核心CPI

聯準會費城Harker談話

費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)周二(8/8日)表示,聯準會可能已處於當前升息周期的末段。作為今年制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)投票委員,他點出在對抗通膨和加強經濟信心方面取得的進展。

聯準會里奇蒙Barkin談話

里奇蒙聯儲銀行總裁Thomas Barkin週二(8/8日)表示美國經濟依然強勁,因而即使面對經濟衰退的預測,仍令人感到樂觀。儘管聯準會做出了努力,但通膨率仍然過高。雖然不能排除經濟衰退,但經濟強勁令人感到樂觀。

美國商務部周二(8/8日)公佈,6月份貿易逆差縮小至655億美元,預估為逆差650億美元,前月為逆差682.9億美元。50名經濟學家對貿易餘額的預期區間為逆差710億美元至逆差628億美元;6月份貿易逆差下降4.1%;6月份不含石油的貿易逆差671.4億美元。

6月進口下降1%至3,129.8億美元,5月份為3,161.2億美元;6月出口下降0.1%至2,474.8億美元,5月份為2,478.3億美元。

6月份,美中之間商品貿易赤字縮小了21億美元至228億美元,為去年11月以來最大的單月赤字縮減。

周二盤前、後公布重點企業財報

GFS Global Foundries財測不佳

營餘0.53,估0.49

營收18.45億,估18.29億

UPS UPS包裹降財測;一年17萬

營餘2.54,估2.499

營收220.55億,估229.98億

LLY禮來藥廠新糖尿病、減肥藥

營餘2.11,估1.993

營收83.12億,估75.83億

SMCI美超微電腦財測不如預期

營餘3.510,估2.837

營收21.85億,估19.44億

歐洲央行稱六月份消費者通脹預期進一步下降



未來三年價格漲幅預計為2.3%,仍超過2%的目標歐洲央行9月決定加息或暫停之前的調查結果

歐洲央行周二(8/8日)在月度調查中表示,對未來12個月的預期從5月份的3.9%降至3.4%。未來三年,這一比例將從2.5%降至2.3%。

日本厚生勞動省周二(8/8日)表示,6月人均名目現金收入年增2.3%,低於市場共識預期的3%,且較5月的2.9%放緩。實質現金收入年減幅也擴大至1.6%,降幅超過經濟學家預期的0.9%。對日銀來說,疲軟的工資表現可說是一大挫折。

同日,日本公布另一份報告指出,6月家庭支出年減4.2%,跌幅超出預期,且為連續第四個月下滑。由於民間消費占日本整體經濟的60%,疲軟的支出表現對日本復甦路徑來說並非好現象。

穆迪(Moody’s)周一(8/7日)調降美國10家中小型銀行信用評等,同時警告美國合眾銀行(U.S.Bancorp)、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、道富銀行(State Street)和Truist Financial Corp等大型機構也有降評風險。

穆迪於報告表示,融資成本上升、資本方面的弱點,以及辦公空間需求疲軟導致商業房貸風險上升等因素,促成這次的審查。整體而言,上述三大面向的發展促使穆迪調降部分美國銀行信用評等。

(2)出口率退,還沒看到盡頭

1.中國的出口,還在惡化

2.台灣的出口,減幅少於預期

3.韓國的出口,還在惡化

澎湃新聞援引知情人士稱,大陸房企巨頭碧桂園仍未能支付應該於7日支付的兩筆美元債票息。內部人士稱,碧桂園受近期銷售額與再融資環境持續惡化,疊加各類資金監管的影響,公司帳面可動用資金持續減少,出現了階段性流動壓力。

南韓貿易產業及能源部初步數據顯示,南韓7月總出口額按年降幅擴至16.5%(前值降6%),報503.3億美元,跌幅為2020年5月以來最大,超過市場預期降14.5%,連降十個月,為2020年1月以來最長連跌周期。期內,半導體出口按年降幅擴至34%(前值降28%),連降12個月。

南韓7月進口額按年降25.4%(前值降11.7%),為2009年8月以來傷,報487.1億美元,連降五個月,降幅略超市場預期降24.6%。期內,貿易順差按月擴至16.3億美元(前值16個月來首錄順差11.3億美元),但不及市場預期順差30.3億美元。

