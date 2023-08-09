0809群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

（1）今晚，想來點什麼樣的CPI？

a）反彈，但符合預期／低於預期的CPI

b）持續下滑的核心CPI

c）高於預期的CPI、核心CPI

聯準會費城Harker談話

費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）周二（8/8日）表示，聯準會可能已處於當前升息周期的末段。作為今年制訂利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員，他點出在對抗通膨和加強經濟信心方面取得的進展。

聯準會里奇蒙Barkin談話

里奇蒙聯儲銀行總裁Thomas Barkin週二（8/8日）表示美國經濟依然強勁，因而即使面對經濟衰退的預測，仍令人感到樂觀。儘管聯準會做出了努力，但通膨率仍然過高。雖然不能排除經濟衰退，但經濟強勁令人感到樂觀。

美國商務部周二（8/8日）公佈，6月份貿易逆差縮小至655億美元，預估為逆差650億美元，前月為逆差682.9億美元。50名經濟學家對貿易餘額的預期區間為逆差710億美元至逆差628億美元；6月份貿易逆差下降4.1％；6月份不含石油的貿易逆差671.4億美元。

6月進口下降1％至3,129.8億美元，5月份為3,161.2億美元；6月出口下降0.1％至2,474.8億美元，5月份為2,478.3億美元。

6月份，美中之間商品貿易赤字縮小了21億美元至228億美元，為去年11月以來最大的單月赤字縮減。

周二盤前、後公布重點企業財報

GFS Global Foundries財測不佳

營餘0.53，估0.49

營收18.45億，估18.29億

UPS UPS包裹降財測；一年17萬

營餘2.54，估2.499

營收220.55億，估229.98億

LLY禮來藥廠新糖尿病、減肥藥

營餘2.11，估1.993

營收83.12億，估75.83億

SMCI美超微電腦財測不如預期

營餘3.510，估2.837

營收21.85億，估19.44億

歐洲央行稱六月份消費者通脹預期進一步下降



未來三年價格漲幅預計為2.3％，仍超過2％的目標歐洲央行9月決定加息或暫停之前的調查結果

歐洲央行周二（8/8日）在月度調查中表示，對未來12個月的預期從5月份的3.9％降至3.4％。未來三年，這一比例將從2.5％降至2.3％。

日本厚生勞動省周二（8/8日）表示，6月人均名目現金收入年增2.3％，低於市場共識預期的3％，且較5月的2.9％放緩。實質現金收入年減幅也擴大至1.6％，降幅超過經濟學家預期的0.9％。對日銀來說，疲軟的工資表現可說是一大挫折。

同日，日本公布另一份報告指出，6月家庭支出年減4.2％，跌幅超出預期，且為連續第四個月下滑。由於民間消費占日本整體經濟的60％，疲軟的支出表現對日本復甦路徑來說並非好現象。

穆迪（Moody’s）周一（8/7日）調降美國10家中小型銀行信用評等，同時警告美國合眾銀行（U.S.Bancorp）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）、道富銀行（State Street）和Truist Financial Corp等大型機構也有降評風險。

穆迪於報告表示，融資成本上升、資本方面的弱點，以及辦公空間需求疲軟導致商業房貸風險上升等因素，促成這次的審查。整體而言，上述三大面向的發展促使穆迪調降部分美國銀行信用評等。

（2）出口率退，還沒看到盡頭

1.中國的出口，還在惡化

2.台灣的出口，減幅少於預期

3.韓國的出口，還在惡化

澎湃新聞援引知情人士稱，大陸房企巨頭碧桂園仍未能支付應該於7日支付的兩筆美元債票息。內部人士稱，碧桂園受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。

南韓貿易產業及能源部初步數據顯示，南韓7月總出口額按年降幅擴至16.5％（前值降6％），報503.3億美元，跌幅為2020年5月以來最大，超過市場預期降14.5％，連降十個月，為2020年1月以來最長連跌周期。期內，半導體出口按年降幅擴至34％（前值降28％），連降12個月。

南韓7月進口額按年降25.4％（前值降11.7％），為2009年8月以來傷，報487.1億美元，連降五個月，降幅略超市場預期降24.6％。期內，貿易順差按月擴至16.3億美元（前值16個月來首錄順差11.3億美元），但不及市場預期順差30.3億美元。

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