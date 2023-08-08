0808群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FEDFEDJohnWilliams認為有必要在一段時間內保持貨幣政策的限制性，如果通膨放緩，2024年可能有必要降息。是否需要就峰值利率進行調整，以及需要保持多長時間的限制性利率，都將取決於數據。

2.如果通膨率持續下降，央行可能需要在2024年或2025年降低利率，以確保實際利率不會進一步上升。隨著美國通膨降溫，而FED將利率維持在當前水平，實際利率將會上升，「這與我們的目標不符」。

3.GS、MS建議買進入30年期通膨掛鉤債券，JPM看漲5年期國債，JPM認為擁擠的多頭部接近十年高點，多頭平倉可能助長了市場近期的大屠殺。

4.Fitch調降美國AAA評等，債券供應量大幅增加，BOJ微調YCC的資金回流日本時代即將來3大因素是市場認為債券殖利率上漲的主因。GS指上周美債殖利率上升主要發生在美國交易時段，而不是亞洲時段。GS美國國債再融資規模僅略高於預期，而且實際上發行偏向於較長期限債券的程度下降。

5.美國國會已經進入8月份的長休會期，但正在發酵的政府撥款之爭懸而未決，加劇了9/30聯邦資金用完後政府停擺的風險。也正是關於政府預算的最新政治邊緣政策促使Fitch調降美國的AAA評級，導致華爾街和華盛頓都為這一驚人舉動紛紛表示不滿。Fitch的決定也讓共和黨人更加大膽，要求Biden及民主黨接受新的削減財支出要求。

6.本周經濟數據

8/8 美國消費信貸、貿易收支；中國進出口

8/9 中國CPI

8/10 首次申請失業救濟金人數、CPI

8/11 PPI、密西根大學通膨預期

7.中國城投平台商票承兌逾期已達48家新高，再融資陷入負向循環！

8.美國時間8/8盤後SuoperMicro公布財報，會有超越市場預期的樂觀激勵台灣AI強力反彈！

【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線，總獎品超過300萬！活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n