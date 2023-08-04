0804群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

APPLE第三財季業績

•營收818.0億美元，同比-1.4％，預期815.5億美元

•產品收入605.8億美元，同比-4.4％，預期606.7億美元

•iPhone收入396.7億美元，同比2.4％，預期398億美元

•服務收入212.1億美元，同比增長8.2％，預期207.7億美元

•大中華區157.6億美元，同比增長7.9％，預期145.9億美元

•每股收益1.26美元，同比1.20美 元，預估1.20美元

•活躍設備安裝量創下歷史新高

•服務收入創歷史新高

AMAZON第二季業績

•淨銷售額1,343.8億美元，同比增長 11％，預計1,316.3億美元

•在線商店淨銷售額529.7億美元，同比增長4.2％，預計524.5億美元

•實體店淨銷售額50.2億美元，同比增長6.4％，預計49.6億美元

•第三方賣家服務淨銷售額323.3億美元，同比增長18％，預計312億 美元訂閱服務淨銷售額98.9億美元，同比增長14％，預計97.9億美元AWS淨銷售額221.4億美元，同比增長12％，預計217.1億美元

第三季預測

•預計淨銷售額為1,380億美元至1,430億美元，預計為1,383億美元（彭博共識）

1.Richmond FED Thomas Barkin稱6月通膨放緩大於預期表明美國經濟可以實現「軟著陸」，在不造成經濟衰退的情況下恢復物價穩定。「仍存在合理的可能性即通膨很快恢復正常，經濟免受創傷」，6月的數數據表現很好，希望這是一個信號。可以肯定的是，FED目標不是引發經濟衰退，而是按照我們的使命來降低通膨。

2.Bill Ackman大量放空美國30年債對沖長期利率上升時對股票的影響，Ackman認為美國需要增加國債供應才能為當前的預算赤字、日後支出計畫和利率更高的再融資籌到資金。

W.Buffett說波克夏7/24買進100億美元的美國國債，7/31買進100億美元的美國國債，8/7唯一的問題是我們是否會繼續買進100億美元的3個月期或6個月期國庫券，「有些事情不應該擔心，這（Fitch降評）就是其中之一」

3.本周經濟數據

8/4 非農業就業人口，失業率，平均時薪

4.Andrew Bailey：宣布對抗通膨的勝利為時過早，Last Mile將需要長期限制利率，將不得不看到政策保持限制性，必須繼續實行限制性措施才能產生降低通膨的效果，尤其是明年。

5.Fitch降評美國主權評等導致美股大跌？漲多之後的獲利了結藉口！

6.美股重要財報

8/23 NVIDIA

7.BOJ宣布本周第二次計畫外債券購買操作，突顯出遏制利率劇烈波動的決心，儘管該行近期調整了政策、允許10年債殖利率最多升至1％。在10年日本國債殖利率觸及0.65％創下九年新高後BOJ干預了市場。

8.8/3 中國經濟日報評論文章稱官方應想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。中資券商股在陸港兩地上漲。

9.約4,000億元人民幣的政策貸款8月15日到期，這是自1月份來最高金額，8月份流動性缺口較大是市場多位分析師認為中國央行將下調存款準備金率釋放更多流動性的的理由。

10.創意財報衝擊AI驚魂未定，等待籌碼修正完畢。超導體是比AI還扯的題材！

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