0802群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.韓國論文稱找出常溫常壓超導體LK-99，作者坦言有缺陷將修正已要求下架！

韓國研究團隊發布的論文宣稱，這次開發出的新物質LK-99臨界溫度達攝氏127度，也就是在攝氏127度以下環境就能產生超導現象。美國勞倫斯柏克萊國家實驗室以超級電腦運算LK-99的結果顯示，這種物質顯現出超導現象的溫度的確比既有超導體都來得高，認為確有必要對此進行實際驗證。

2.6月份就業人數降至958.2萬，略低預期

職位空缺降至2021年 4月以來的最低水平，表明隨著雇主縮減招聘計劃，勞動力市場狀況有所疲軟美國勞工部周二的職位空缺和勞動力流動率調查顯示招聘跌至2021年2月以來的最低水平。但是裁員也有所放緩，降至去年底以來的最低水平。職位空缺數量下降主要由製造業等商品生產行業帶動，而包括醫療保健、藝術和娛樂在內的一些服務行業則出現增長。

3.七月製造業活動指數微升至46.4，連9個月萎縮

7月新訂單和生產指標改善，前者反彈至9個月高點。即便如此，兩者仍處於萎縮區域。與此同時，隨著美國商品出口持續下滑，出口指標降至今年最低水平。

製造業普遍疲軟，迫使工廠裁員。ISM就業指標降至44.4，為2020年7月以來的最低水平。ISM報告還顯示，原物料價格7月連續第三個月走低，反映出供應鏈趨於正常化。庫存萎縮速度放慢，而供應商交付速度加快。

4.中國7月財新製造業PMI49.2

財新PMI調查數據顯示，7月份中國製造業景氣狀況輕微減弱，受外需疲軟拖累，新出口訂單明顯下滑。採購活動自年初以來首次出現輕微收縮。庫存方面，採購庫存微增，且增幅小6月份；成品庫存微升，為2022年10月後首次出現上升。就業繼續放緩，用工規模連續第五個月下降。企業減少用工的原因，普遍與銷售下降有關跟削減成本的考慮。由於原材料成本下滑等因素，企業平均投入成本在7月份繼續下降。製造商普遍樂觀認為未來一年生產會有增長，企業樂觀度為4月份後最高。

5.澳洲央行連兩次貨幣政策會議維持利率不變

會議聲明：預計通脹率將在2025年晚些時候回歸2％～3％的目標區間。預計到2024年底通脹率將達到3.25％。只要生產率增長加速，工資增長仍然符合通脹目標。可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通貨膨脹在合理的時間內恢復到目標水平，但這將取決於數據和不斷變化的風險評估。在做出決定時，理事會將繼續密切關注全球經濟發展、家庭支出趨勢以及通貨膨脹和勞動力市場前景。

6.惠譽將美信評從AAA下修至AA+

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）今天將美國長期信評從AAA下修至AA+，所列舉的因素包括過去20年來「治理日漸削弱」，國家一再面對舉債上限對峙。

惠譽在聲明中說：「調降美國信評反映未來3年財政預料惡化，政府整體債務負擔居高不下且日益沉重，以及治理日漸削弱。」

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