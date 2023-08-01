0801群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.Chicago FED Austan Goolsbee 7/31表示，美國通膨放緩的數據是個「好消息」，但現在尚未決定是否應在9月FOMC支持暫停升息，我們迄今還走在一條黃金路徑上，它將通往勝利，目前看這種可能性是肯定存在的」，Goolsbee指的是在不觸發經濟衰退的情況下，通膨可以達到FED目標。

2.本周經濟數據

8/1 JOLTS職缺，ISM製造業指數、銷售價格指數

8/2 ADP就業變動

8/3 ISM服務業指數，首次申請失業救濟金人數

8/4 非農業就業人口，失業率，平均時薪

3.大空頭MS的Michael Wilson 7/31翻空為多！預計美股將進一步上漲，美股正在重現2019年的路徑，當年漲幅29％，是過去10年裡S&P500表現最好的年份之一。S&P500今 年以來漲了20％，與2019年同期的類比本身就表明今後指數還有更多上行空間，不過在2019年的相當長一段時間內FED已經在降息。

4.美股重要財報

8/3 APPLE，AMZN

5.Bloomberg引述知情人士稱美國商務部長Raimondo計畫8/21當周訪問中國。

6.中國國家發改委7/31發布關於恢復和擴大消費措施的通知，其中包含一些最近宣布、與消費相關的舉措。該文件的重點是取消政府對消費的限制如購車限制、改善基礎設施以及舉辦美食節等促消費活動。7/28宣布的措施重點是促進與消費緊密相關的輕工業成長，最新措施旨在改善經濟中的商品供應，而非需求。

7.美國AI類股續強，台灣獨憔悴？財報干擾持續到8月中，但AI應只是短期震盪！

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