0731群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1）日美歐央行的XX步

太空人阿姆斯壯：這是我的一小步，卻是人類的一大步

上周五日銀的意外之舉，市場動盪

日銀總裁植田和男：這是我的一小步，卻是日銀的一大步（仍待商榷/設計對白*）

經過兩天會議後，日銀以8票同意、1票反對，決議把短期政策利率目標維持在-0.1％，作為長期利率指標的日本10年期公債殖利率目標保持在0％左右，但容忍長期利率波動的±0.5％，將是「參考值」而非「嚴格的限制」。

日銀表示，此舉目標是更靈活控制殖利率，且未來每個工作日將透過固定利率操作，以1％利率買進10年期日本公債，而非先前的0.5％，代表可容忍10年期日債殖利率上升至高達1％。此外從8月起，也將擴大特定債券的購買範圍。

日銀宣布進一步「鬆綁」殖利率曲線控制政策（YCC）的消息，給全球金融市場帶來了不小的震動。市場認為日銀已明顯偏向「鷹派」，但

1.富達（Fidelity）國際全球總經分析師Anna Stupnytska則指出，該行下調了對明年通膨的預期，實際上是相當鴿派的

2.小摩分析師在研究報告中表示，雖然日元「短期內可能會出現一定程度」的升勢，但只要BOJ認定的通貨膨脹關鍵決定因素沒有發生變化，就很難從根本上改變其寬鬆立場

聯準會：七月升息應該是本波升息循環的最後一步

還是保有「應該」，因為經濟數據太強；就業數據是後續觀察重點

PCE放緩，但可以更低；密大消費者信心1年通脹預期還有3.4％

歐洲央行：7月升息後，向後退了一步

歐央周四（7/27日）連續第九次加息，拉加德發表了經濟前景「惡化」的悲觀評估，但表示管理委員會對9月再次加息持開放態度。與聯儲會認為美國可能躲過衰退的樂觀預期形成鮮明對比的是，歐洲央行官員正在發出更加憂慮的基調，比以往更坦率承認政策行動在打擊經濟。

補充：中國政府邁出暗示性的一步

上周一（7/24日），中共中央政治局解讀：

看點一：中共要活躍資本市場，提振投資人信心

解讀：罕見表態，意義重大

看點二：中共要適時調整強化房地產政策

解讀：下半年政府有望增強房市需求端支持力道

沒有房住不炒

看點三：中共要發揮總量和結構性貨幣政策工具的作用

解讀：央行降準、降息都有空間

上周一（7/24日）報導，中共中央政治局解讀：

看點四：中共要發揮消費拉動經濟成長的基礎性作用

解讀：中國有望進一步增強財政政策促消費力道

看點五：中共更好發揮政府投資帶動作用，提促進民間投資的政策措施

解讀：新增專項債發行加速，新增政策性金融工具可能性高

看點六：中共要制定一攬子化債方案

解讀：中共要加快化解地方政府隱性債務，穩步減輕地方經濟發展包袱

補充：台灣GDP

主計總處周五（7/28日）公布第二季GDP概估指出，受出口衰退、民間投資轉弱的影響，第二季經濟成長率僅1.45％，比原預測少了0.37％，若下半年預測未變，全年經濟成長將下修至1.95％，無法保二。

2）本周還是超級財報週

金融業，仍然有很大比例的工作是「手工業」，企業財報就是典型範例！

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上周五（7/28）焦點財報

整體財報公布狀況

本周重點企業財報

1.上周五（7/28）焦點財報

高露潔– 棕欖CL

埃克森美孚XOM

美國鋼鐵X

寶僑PG

雪弗龍CVX

2.整體財報公布狀況

至7月28日，標普500指數中51％的公司公布第二季企業財報。其中，80％的每股收益高於預期，低於77％的5年平均水準，但高於73％的10年平均水準。收益高於預期5.9％，低於8.4％的5年平均水準，但等於6.4％的10年平均水準。

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