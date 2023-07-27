0727群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.雖然Powell沒鬆口（壓制通膨預期），但市場心裡有數（升息循環已經結束）！多空各取所需，但多方略勝一籌！

2.似曾相似的OTC？FOMC聲明及記者會

（1）Powell：9月「肯定有可能」再次升息「或者按兵不動」，這「一切都依賴數據」，總體通膨率的下降是值得歡迎的，但核心通膨仍然很高！不會在每次FOMC升息！

（2）Powell：儘管美國物價壓力明顯趨緩，但FED要使通膨率回到2％的目標還有很長的路要走，政策的限制性還不夠長，不足以發揮完全預期的效果，預計保持政策限制，直到我們「確信」通膨可持續降至2％的目標，並且準備在適當的情況下進一步收緊政策。我們認為這個過程可能還有很長的路要走，重申2023年不降息！

（3）FED內部經濟學家不再認為美國經濟會陷入衰退！

（4）美國經濟「溫和」取代「和緩」的擴張。美國名目薪資成長出現趨緩徵兆！但勞動市場持續緊繃！

（5）Powell：俄羅斯退出黑海糧食協議預計不會對美國食品通膨產生重大影響！可能會在繼續量化緊縮的同時降息！

（6）目前的數據顯示消費和GDP顯示美國經濟強勁。2.9月FOMC之前有7、8月的非農就業人口及CPI數據（連2個月反彈？），重要事件JacksonHole！

3.美國Anthropic、Alphabet、OpenAI、Microsoft4大AI業者7/26宣布成立前沿模型論壇FrontierModelForum致力於解決AI尖端技術可能帶來的風險。

4.Fed、FDIC 7/27將投票表決新監管規定要求華爾街大銀行提高更多資本要求，未來幾年股票回購可能受影響，但新規不會馬上實施！

5.本周央行會議

7/27 20：15 ECB

7/28 BOJ

6.本周經濟數據

7/27 美國第二季GDP成長率（1.8％）

7/28 美國PCE（3.0％），核心PCE（4.2％）

7.美股重要財報

8/03 APPLE，AMZN

8.看今天能否反應中國ADR的上漲？

9.AI還是領頭羊！財報、法說衝擊OTC！

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