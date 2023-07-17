0717群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1）密大消費者信心：通膨降溫，等！

通膨緩解和就業市場強勁的推動下，7月密大消費者信心初值升至近兩年高點；長短期通膨預期意外上升。

信心勁揚的主因：通膨持續放緩與就業市場穩定

消費佔美國GDP比重近七成

1年通膨預期年比遠低於去年5.4％的峰值；未來5到10年物價年比處於過去2年2.9％~3.1％的區間上緣。

7/12公布CPI數據時的彭博報導

美國通膨6月大幅降溫，令市場再度預期聯準會數十年最激進的加息週期或將畫上句點。

美國通膨降至3％意義何在–聯準會緊縮政策的拐點近在眼前。

美國核心CPI降至202年來最低，為最後一次升息鋪平道路。

密大消費者信心顯示：

1.通膨可能會反彈

2.暫停升息可能還是要再等等

聯準會聖路易Bullard辭職

Bullard辭去已擔任15年之久的聖路易聯儲銀行總裁一職，將出普渡大學商學院院長。Bullard自周四起不再擔任該行總裁，8月14日將徹底離開聯準會。

Bullard是2022年FOMC票委；媒體聲量大；聯準會是由主席主導！

聯準會理事Waller稱FED將再升息兩次

聯準會理事Waller週四（7/13日）表示聯準會今年將需要再加息兩次，以將通脹降至目標。Waller是最能反應Powell想法的聯準會官員。

舊金山Daly表示，現在還不能宣布對抗通膨取得勝利

舊金山聯儲銀行總裁MaryDaly週四（7/13日）表示，現在還不能說聯準會採取的措施已經足以讓通膨回到目標。

聯準會芝加哥Goolsbee談話

Goolsbee週五（7/14日）表示，最近的消費者價格數據顯示通膨降溫「是有希望的」，儘管目前仍然高於決策者2％的目標。他也重申上周的言論，即決策者正走在一條「黃金道路」（goldenpath）上，既能遏制通膨又不會引發經濟衰退。

有關匯市

美元指數有超跌的嫌疑歐元、英鎊的升值動能來自於歐央、英央的繼續升息；升息幅度落後於通膨、非好事日銀沒有從寬縮轉緊縮，中國人行應該還要寬鬆；亞幣落後

2）從宏觀到微觀：企業財報

美國企業財報季開跑

7/13（四）

達美航空DAL：財報佳，但仍跌

百事可樂PEP：財報佳，股漲

7/14（五）

富國銀行WFC：財報佳、股不漲

摩根大通JPM：財報佳、股漲

聯合健康UNH：財報佳、股漲

貝萊德BLK：財報佳、股跌

道富銀行STT：財報不佳、股跌

花旗集團C：財報不佳、股跌

小摩CEO：美國經濟不錯，但一系列風險恐帶來變數

戴蒙（JamieDimon）周五（7/14日）表示，美國目前經濟狀況相當不錯，但情況可能會發生變化，因為消費者耗盡儲蓄的擔憂、高通膨、量化緊縮、財政赤字和戰爭等一系列顯著風險可能會造成嚴重損害。

華爾街大型銀行以穩健獲利拉開財報季的序幕，摩根大通、富國財報均超預期，不過強勁的經濟數據，強化聯準會戰勝通膨可能還為時過早。

美國大型銀行因利率上升而推動獲利成長，並指出投資銀行業務出現初步復甦跡象，但這些投行也警告經濟正在放緩，商業房地產的損失將增加。

全球最大資產管理公司貝萊德周五（7/14日）公布第2季調整後獲利成長25％，受惠於投資人向其各類市場基金注入資金。

道富銀行第二季度收入下跌5.4％至31.1億美元，不如預期的31.34億美元。淨利息收入按季下跌10％至6.91億美元。

花旗集團公佈第二季度財報後，該公司股價下跌。分析師稱該財報不如同日公佈的同行，並且呈現出好壞參半的趨勢。

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