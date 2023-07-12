0712群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.近期FED官員立場不同

紐約聯邦儲備銀行行長John在周二接受英國《金融時報》採訪時表示，央行尚未完成提高短期利率目標的工作。我們通過我們的預測和溝通表明，我們認為我們仍然有一些方法可以讓政策達到充分限制性的立場，使通貨膨脹率達到2％。

亞特蘭大聯邦儲備銀行行長RaphaelBostic在周一的講話中表達了對當前貨幣政策的信心，暗示限制性策略似乎正在產生預期結果，因此需要保持耐心，政策目前顯然處於限制性範圍內，經濟放緩的跡象表明政策正在達到預期效果。我們已經取得了這種勢頭。你可以看到通脹率回到2％，而無需採取更多措施。

2.市場對於通膨降溫樂觀，美元指數籃子貨幣走高。

強：一至二碼升息預期薪資年增率4.4％。

弱：歐、英、加將持續升息六月CPI預估將顯著下降新增非農低於預期20.9萬。

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