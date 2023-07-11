0711群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED副主席MichaelBarr7/10說，過去一年在縮緊貨幣政策壓制通膨取得了很大進展，但我們還有一些工作要做。希望銀行開始運用標準化的方法來評估信貸，營運和交易風險，而不是依賴自己的估測。FED的年度壓力測試應該重新調整，以更好應對企業可能面臨的風險，這些調整將總體提高資本要求，主要會提高最大銀行的資本要求但任何調整都會以恰當的分階段方式實施。大多數銀行已經有足夠的資本來滿足新的要求。「增強資本規則」應適用於資產超過1,000億美元的銀行和銀行控股公司。

2.SFFEDMaryDaly：可能需要在今年再升息兩次才能讓通膨真正回到可持續的2％；強調根據經濟數據來調整展望，在遏制通脹方面做的太少要比做的太多風險更大，不過兩者之間的差距正在縮小。開始看到經濟放緩的跡象，並認為供需之間正在取得更好平衡。通貨膨脹是首要問題。

3.ClevelandFEDLorettaMester：FED需要將利率進一步上調以確保通膨降至2％的目標，為聯邦基金利率還需要提高，然後在一段時間內保持不變。

4.本周央行會議

7/12 紐西蘭央行（10：00），加拿大央行（22：00）

5.本周經濟數據

7/12美國CPI

7/13 美國PPI，首次申請失業救濟金人數

7/14 進口物價指數，密西根大學通膨預期

6.等待7/12CPI

7.本周財報

7/13 DAL

7/14 JPM、UNH、C、WFC。

8.中國央行和國家金融監督管理總局聯合發布通知，中國將鼓勵金融機構與房地產企業基於自主協商通過存量貸款展期等方式支持項目完工交付，包括信託貸款在內的2024年底前到期部分存量貸款可展期一年。

9.台幣單日貶值幅度超過人民幣？外資大賣超？地緣政治風險？

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