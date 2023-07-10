0710群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1）都是好壞參半，這次不一樣！

5月，非農強，6月失業率降；因為對FED升息的看法不同；6/15。

1）都是好壞參半，這次不一樣！

6月就業報告好壞參半，5月就業也是好壞參半，但市場對FED升息看法已經改變市場也反應ISM、FOMC會議記錄債市，7月要升息股市，升息、漲多、企業財報匯市，7月之後可能不升息

診斷美國非農就業報告四個預警信號已經出現

1.就業成長放緩，2020年底以來最小增幅；招聘集中於少數行業

2.就業不足率，兼職增多

3.臨時工，6月降至兩年來最低水平

4.少數族裔失業率，6月美國黑人失業率躍至6％，近一年來最高水平

回憶文：7/6日公布的會議紀要顯示，6月份聯準會的FOMC會議上官員們並不像投票結果顯示的那麼團結，一些官員原本傾向於加息，雖然最後同意維持利率不變，但認為本月晚些時候應再次提高利率以遏制頑固通膨。

芝加哥聯準會古爾斯比（Goolsbee）：美國的「黃金之路」，包括今年再升息一、兩次

就業報告公布後，他表示不反對今年需要再升息一、兩次的說法；美國正走在「黃金之路」上，拜強勁的就業市場之賜，美國將能把通膨降到2％而不至於步入經濟衰退。

美國財長葉倫：現在排除經濟衰退風險為時尚早

美國財政部長葉倫未完全排除美國經濟衰退可能性。她表示，通膨仍然過高，經濟增速放緩是「合適且正常的」。葉倫在接受CBS採訪時表示，月度就業成長數據在持續處於「高位」後如預期所料出現放緩。

薪資增幅遠高於預期，引發日本央行（日銀）提前調整政策的猜測

日本厚生勞動省周五（7/7日）公布，5月份日本勞動者名義現金收益年增2.5％，薪資上漲的動能正在加強。這一數字遠超分析師預期的成長1.2％，並可能引發日本央行將考慮盡快調整政策的猜測。

2）誰有彩虹？葉倫、中國、台灣？

美中雙方商定7/6日至9日，美國財長葉倫訪華。葉倫週四（7/6日）下午抵達北京，展開4天訪問。美中關係不睦，美財政高官罕見到訪中國，其一舉一動都備受矚目。葉倫與中國接機官員握手長達20秒，還一起看了北京天空的彩虹。

美財政部長葉倫訪中：美國財長葉倫在抵達北京後不久在Twitter發文稱，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭和更好的溝通。外電引述美國財政部官員報道，美國財長葉倫會見中國國務院前副總理劉鶴和中國人民銀行行長易綱，進行非正式且實質性的對話。

美財政部長葉倫訪中：美財長葉倫週五（7/7日）與中國國務院總理李強會面，葉倫稱，美國正尋求在公平規則基礎上，與中國進行兩國均可長期受益的良性競爭，而不是採取「贏家通吃」的方式。李強則稱，中美關係經歷風雨後會見到彩虹。

美財政部長葉倫訪中：中國央行黨委書記、國家外滙局局長潘功勝周五（7日）會見來訪的美國財長葉倫。葉倫週六（8日）對中國國務院副總理何立峰表示，儘管最近兩國關係緊張，但去年中美雙邊貿易仍創歷史新高，表明兩國企業有足夠的空間從事貿易和投資。

美財政部長葉倫訪中：美國財長葉倫周日（9日）結束4日訪華行程，葉倫在北京總結行程時稱，最近幾天與中國官員進行的長達10個小時的雙邊會談，會談是直接、實質性和富有成效的，有助於穩定雙方關係。

2）誰有彩虹？葉倫、中國、台灣？

美國總統拜登週五（7/7）接受CNN專訪時表示，他曾在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁會面後向習近平「提醒要小心」，因為中國需要西方投資，而俄羅斯入侵烏克蘭後，西方正高度關注中國立場。拜登說，習仔細聆聽、沒有反駁。

2）誰有彩虹？葉倫、中國、台灣？

中國，這次還是沒有彩虹美中翻臉、美中和好台灣都有可能被犧牲

沒有彩虹

美中慢慢談台灣會自己去找彩虹（即便目前還沒看到彩虹）

台灣出口：根據財政部統計，今年上半年台灣出口值2021.1億美元、年減18％，減幅比亞洲主要經濟體來得深，對此財政部解釋主要有三大原因，包括：疫情期間我出口累計增幅逾4成基期較高、出口貨類集中電子產品，以及出口市場集中在陸港。

台灣出口：展望後市，財政部統計處處長蔡美娜分析，依據季節性推估，7月出口值年減幅約落在16％到19.5％區間，出口值約348到363億美元之間。

台灣出口：至於6月是否就是出口的谷底，蔡美娜認為，第1季出口年減19.2％，第2季年減幅16.9％，減幅有縮小趨勢，目前看來第1季是最壞的情況，現在則是上升進行中但速度緩慢。

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