0704群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.本周經濟數據

7/05 5月工廠訂單

7/06 FOMC會議記錄，ADP，JOLTS職缺，ISM服務指數，首次申請失業救濟金人數

7/07 非農業就業人口，失業率，平均時薪。

2.本周央行動態

7/04 RBA今天利率決策會議，目前利率4.1％，維持不變與升息看法各佔50％！

3.APPLE佔S&P500指數權重7.6％，MorningStar追踪的418檔美國股票基金中只有26檔持有的APPLE權重高於該股在標普500指數中的權重。6/28為止美國廣泛的主動型基金中，2023迄今只有20％的基金表現優於S&P500（上半年漲幅15.91％）。GreenwoodCapitalCIOWalterTodd表示公司管理14億美元的資產，APPLE是其前五大持股，但風險管理規定單一持股上限5％，這意味著與S&P500相比該公司對APPLE權重偏低，而S&P500指數又是Greenwood基金的benchmark！

4.中國商務部和海關總署7/3發表公告，為維護國家安全和利益將從8/1起對鎵和鍺相關物項實施出口管制。這是中國與美國等戰略競爭者關係進一步惡化的表現。

5.中國國防部長李尚福7/1與俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫會面時根據中國國防部聲明，希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作。

6.美國財長Yellen7/6訪中，市場預期

7.外資恢復買超56.7億！預測外資動態不是看新台幣走勢，美股動態才是關鍵！