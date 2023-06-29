0629群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.Powell在歐洲央行論壇談話

（1）雖然貨幣政策達到限制性水平，但限制性還不夠，而且達到限制性的時間也不夠長，為遏制頑固的通膨並給堅挺得出人意料的美國勞動市場降溫，可能在7月和9月連續升息。

（2）6月暫停升息是為了有更多時間評估借貸成本上升和近期銀行業壓力對經濟的影響。FED會記取3月銀行業危機的教訓！

（3）美國經濟衰退不是最可能發生的情況，雖然仍有可能衰退；美國勞動市場已經看到降溫，而且可能不會看到典型的大量失業才能造成勞動市場下滑，我們需要看到勞動市場進一步降溫！美國經濟韌性十足！

（4）2023或2024還不會看到2％通膨目標降到，2025會達到2％。

（5）QT每年1兆美元，銀行準備金看來很充裕所以繼續QT。

（6）美國大銀行非常強大，資本充足。

（7）中國經濟放緩意味著需求下降，但中國經濟不是FED首要考慮因素。

2.ECBCL表示6月會議之後，7月還會再次升息。9月也可能升息，短期內不太可能降息，現在ECB不太可能宣布利率已經達到高點，只要有必要就會一直將利率保持在高位。如果市場對降息時間的預期過早，金融環境可能會放鬆從而限制了貨幣緊縮政策的影響。

3.ECB官員EdwardScicluna表示將利率維持在峰值更長時間，相比於將其上調到更高水平，或許是更理想的做法。

4.本周經濟數據

6/29 首次申請失業救濟金人數，第一季GDP成長率終值。

6/30 5月個人所得、個人支出，5月核心PCE，6月密大通膨預期終值。

5.四巫日之後的籌碼調整，1,500億美元的再平衡？漲多的回檔震盪！歐元區股市與美股互相影響！市場對Powell偏鷹談話無感！

6.6/30凌晨NKE公布財報

7.Bloomberg6/28盤後報導，拜登政府計畫進一步收緊2022/10宣布的AI晶片對華出口管制。根據美國商務部預計2023/7的提案，本來一些晶片無需許可證即可出售給中國，修訂後10月的管制措施這些晶片出口難度增加！