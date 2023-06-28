0628群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.耐久財新訂單月增1.7％，超乎預期

5月份耐用品製成品新訂單連續三個月增長，達到1.7％預估為-0.9％。運輸主要受到波音大訂單影響，不包括運輸在內，核心耐久財新訂單增長0.6％預估為0％（前值從-0.2％下修至-0.6％）。而在核心資本財新訂單（扣除國防及飛機）月增為0.7％預估值為0.1％（前值從1.4％下修至0.6％）。核心資本財出貨量（扣除運輸及分機）月增0.2％預估為0.2％符合預期。

其他如機動車輛訂單成長2.2％。資本財貨物新訂單月增2.8％，其中非國防性資本財貨物訂單月增6.7％。

2.房價指數持續上漲

四月FHFA房價指數月增0.7％高於預期0.5％。

四月CS全美房價指數同比下降0.24％，前一個月上漲0.69％。4月全國房價指數環比上漲0.53％，前月為上漲0.38％。

四月CS前20大城市未經季調房價指數報307.43，3月為302.36；同比下降1.7％高於預期的-2.4％。4月份前20大城市指數經季調環比上漲0.91％高於預期0.4％。

「房價持續回升的範圍廣泛，」標普道瓊指數董事總經理CraigJ.Lazzara在聲明中表示，在未經季節性調整的基礎上，四月所有20城的房價都上漲（就像三月一樣）。經季節性因素調整的數據顯示，四月有19個城市的房價上漲（三月份為14個）邁阿密、芝加哥和亞特蘭大在20個城市中同比漲幅最大。

3.美國新屋銷售激增為近一年來最快增速

受轉售市場庫存有限的推動，美國5月份新屋銷售增速創一年多來最快。購買新的單戶住宅政府周二公布的數據顯示，上個月的年增長率為12.2％，達到763,000戶。該數字連續第三個月上漲，超過了彭博社經濟學家調查中除一項預期之外的所有預期。售價中位數416,300年減7.6％，連續兩個月下降，庫存428,000間，顯示房市可能已觸底，將為經濟作成長做出貢獻。

4.6月份消費者信心改善至2022年1月以來的最高水平109.7高於預期的104，現狀148.9及預期79.3皆出現成長，一年期通膨預期維持6％，反映出當前狀況的改善和預期的上升，預期指標繼續表明消費者預計未來6至12個月內某個時候會出現經濟衰退。

由於對商業和就業狀況的看法更加樂觀，六月份對當前形勢的評估有所上升。表明他們對繼續跑贏大盤的勞動力市場持樂觀態度。同樣，對未來六個月的預期也大幅改善，反映出對未來商業狀況和就業機會的信心增強。

雖然6月份的收入預期略有下降，但本月發布的新問題發現消費者家庭財務前景明顯更加光明：大約30％的人預計未來六個月家庭的財務狀況會比其他人更好超過14％的人預計情況會“更糟”。這可能反映出消費者相信勞動力市場狀況將保持有利，並且未來通脹將進一步下降。事實上，6月份12個月遠期通脹預期指標跌至6％，為2020年12月以來的最低讀數。

儘管預期指數仍略低於預示經濟衰退即將到來的閾值，但一項新的衡量標準發現，與5月份相比，目前預期未來12個月出現經濟衰退的消費者要少得多。

5.里士滿聯儲製造業活動

製造業指數為-7預期-12，上個月為-15

第五區6月份製造業活動相對平淡，綜合製造業指數從5月份的-15改善至6月份的-7。其三個組成指數中的兩個：出貨量和新訂單也有所改善，但仍為負值。

出貨指數從5月的-13升至6月的-5，新訂單指數從-29升至-15。

就業指數由5月的5小幅下降至6月的2。

隨著該指數從5月份的-16升至6月份的-8，企業對當地商業狀況的悲觀情緒有所緩解。

當地未來商業狀況指數也有所改善，從-16升至3。

許多公司繼續報告積壓訂單和供應商交貨時間減少，因為這些指數仍然為負。所有三個支出指數均有所上升。

6月份支付價款平均增速有所下降，收到價款平均增速明顯下降。

公司預計未來12個月內這兩種增長率都會放緩。